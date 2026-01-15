A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda, em meio à realização de lucros e arrefecimento de tensão Irã-EUA Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em queda de 0,26%, a US$ 4.623,70 por onça-troy

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 15, com realização de lucros após as altas recentes e o arrefecimento de parte das tensões geopolíticas, bem como alívio para o risco de independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em queda de 0,26%, a US$ 4.623,70 por onça-troy. Já a prata para março teve leve alta de 1,05%, a US$ 92,347 por onça-troy.

Na noite da quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, abrandou o tom sobre o Irã, afirmando que as mortes no país persa resultantes da repressão do regime contra os protestos "acabaram".

O republicano também pontuou nesta quinta que não tem planos de demitir Jerome Powell da presidência do Fed, apesar da investigação iniciada pelo Departamento de Justiça sobre o chefe do BC.

Os preços da prata chegaram a tombar mais cedo, com o presidente americano sinalizando que vai adiar a imposição de novas tarifas sobre minerais críticos, mas se recuperaram ao longo da sessão. Em relatório, o ING aponta que a prata caiu mais de 7% depois de alcançar um recorde histórico acima de US$ 93 por onça-troy, movimento atribuído à redução dos riscos imediatos de gargalos na oferta.

A desvalorização dos preços dos metais preciosos, contudo, ainda pode ser limitada por riscos geopolíticos que tipicamente aumentam o apelo por ativos de segurança. O foco pode permanecer nos desdobramentos em torno do Irã e outras áreas da região, bem como em ações potenciais dos EUA, diz Bas Kooijman, da DHF Capital.

Além disso, as tensões no Leste Europeu permanecem sem solução, mantendo os prêmios de risco geopolítico elevados, acrescenta.

Entre outros metais preciosos, a platina para abril registrava alta de 1,01%, a US$ 2.409,90, enquanto o paládio caía 1,06%, a 1.902,20, às 15h33 (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires

Veja também