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MERCADO Ouro fecha em queda em meio aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio O ouro para abril encerrou em baixa de 3,89%, a US$ 4.376,3, por onça-troy

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 26, pressionado pelo fortalecimento do dólar e por preços do petróleo mais altos, que mantiveram renovados os temores de inflação e expectativas de juros elevados.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em baixa de 3,89%, a US$ 4.376,3, por onça-troy.

Já a prata para maio teve queda de 6,48%, a US$ 67.93 por onça-troy.

Os desdobramentos do conflito no Oriente Médio mais uma vez pesaram no metal precioso no pregão, à medida que as incertezas sobre um cessar-fogo continuam elevadas. As informações conflitantes sobre as negociações deram força ao dólar americano e aos preços do petróleo, o que impactou negativamente o ouro.

Para a Capital Economics, uma demanda estrutural mais fraca pelo ouro também deixa os preços menos atrativos, diante de uma alta nos juros reais e à redução do apetite por risco, em razão do conflito no Irã. "Mesmo que o conflito se resolva em breve, as mesmas forças que haviam impulsionado a alta do ouro podem se inverter e provocar novas quedas nos preços ainda neste ano", avaliam.

Apesar de ser uma proteção contra incerteza e inflação, o ouro frequentemente perde atratividade em um ambiente de juros mais altos, já que o aumento dos rendimentos faz com que o metal precioso perca atratividade. Nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiram ligeiramente na semana passada, em linha com as expectativas.

No fronte da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que ainda não sabe se irá alterar o prazo concedido ao Irã para avançar em um acordo, após reafirmar que o país persa está "implorando" pelas negociações. Na segunda-feira, o líder americano havia estendido até a sexta-feira o prazo para que Teerã passe a participar das conversas.

A resposta do Irã aos 15 pontos propostos pelos EUA foi enviada oficialmente na noite passada por meio de intermediários, e Teerã aguarda retorno, segundo a Tasnim News.

Na Turquia, o as reservas de ouro do Banco Central caíram em quase 50 toneladas, chegando a 772 toneladas na semana passada, mostraram dados do banco, marcando a maior queda semanal desde agosto de 2018, segundo a Reuters.

O BC turco vendeu cerca de US$ 3 bilhões em ouro na semana passada pela primeira vez, somando-se aos US$ 26 bilhões em vendas de moeda estrangeira que realizou desde que a guerra no Irã começou há quase um mês, para estabilizar o mercado cambial.



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