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MERCADO Ouro fecha em queda leve com incertezas no Oriente Médio O ouro para junho encerrou em queda de 0,55%, a US$ 4.823,6 por onça-troy

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 15, em meio a um cenário de incertezas no fronte geopolítico, com sinais mistos dos Estados Unidos sobre o prolongamento do cessar-fogo com o Irã. Apesar da baixa, o metal permaneceu acima do patamar de US$ 4.800, apoiado por um dólar ainda enfraquecido.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 0,55%, a US$ 4.823,6 por onça-troy.

Enquanto avanços parecem ser feitos no campo diplomático, com negociações entre os dois países sendo feitas por mediação do Paquistão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma não pensar em estender o acordo de trégua no conflito.

Também aumentando para a sensação de desequilíbrio na região, Israel negou ter fechado um cessar-fogo com o Líbano após a imprensa local afirmar que os ataques entre os dois países seriam interrompidos nesta quarta.

Para analistas do Saxo Bank, o ouro depende de "novos desenvolvimentos construtivos no Oriente Médio" atingirem uma recuperação sustentada. O banco afirma, ainda, que "um dólar mais fraco tem apoiado a recuperação".

Enquanto isso, dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) voltaram a falar sobre o impacto do conflito para a economia dos Estados Unidos.

A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, destacou o impacto dos preços de energia para a inflação, enquanto Austan Goolsbee (Chicago) pontuou que o banco central dos EUA enfrenta um "duplo perigo" no controle da inflação, devido à guerra no Irã e às tarifas de Donald Trump.

*Com informações de Dow Jones Newswires



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