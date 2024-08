A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda, mas mantém nível perto de recorde com expectativa em Jackson Hole O ouro para dezembro fechou em queda de 0,12%, a US$ 2.547,50 por onça-troy, na Comex

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 21, e interrompeu o rali de quatro sessões consecutivas. Apesar do metal precioso ter caído, o nível de preço se mantive perto do recorde, impulsionado pela cautela no mercado e expectativa com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole na sexta-feira.

Segundo a BDSwiss, o discurso de Powell será observado de perto, "em busca de dicas sobre a direção da política monetária do Fed" Em nota, a corretora suíça detalha que qualquer comentário dovish pode fornecer mais suporte aos preços do ouro, especialmente se a depreciação do dólar continuar.

"Os investidores esperam atualmente um corte de 25 pontos-base na taxa do Fed em setembro, colocando pressão descendente sobre os títulos do Tesouro dos EUA e tornando o ouro - um ativo sem rendimento - mais atraente", afirma o relatório.

O Swissquote Bank ainda aponta que as incertezas no mercado financeiro e no cenário geopolítico cooperam para que o metal mantenha-se em bons níveis, já que é considerado um ativo seguro "O banco central de mercados emergentes tem comprado ouro para diversificar contra a inflação e se afastar do dólar", detalha.

Por outro lado, o TD Securities aponta que o posicionamento atual do ouro é mais consistente com níveis que sugerem uma recessão. O banco de investimento, no entanto, diz que a revisão do payroll pode ter tido impacto na queda do metal.

