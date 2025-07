A- A+

Mercado Ouro fecha em queda moderada após atenuar perdas com tom mais duro de Trump sobre tarifa O metal também era pressionado pelo dólar no exterior, que estancava as quedas recentes

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda moderada nesta terça-feira, 8, reduzindo as perdas vistas durante o pregão diante do anúncio e ameaças mais duras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas, inclusive sobre o cobre. O metal também era pressionado pelo dólar no exterior, que estancava as quedas recentes.

O contrato de ouro com vencimento em agosto fechou em baixa de 0,77% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.316,9 por onça-troy, após mínima intradiária de US$ 3.295,4.



O metal precioso perdeu popularidade em favor dos mercados de ações e criptomoedas, mais arriscados, afirmou Fawad Razaqzada, da StoneX, em nota. Preços mais firmes de títulos e a recuperação do dólar também aumentaram a pressão, proporcionando ativos alternativos de refúgio.

O mercado provavelmente espera que mais acordos comerciais com os EUA sejam concluídos antes do prazo estendido de 1º de agosto para a reimposição de tarifas, afirma Razaqzada. O presidente Trump afirmou nessa segunda-feira, 7, estar aberto a negociações e que o novo prazo para a implementação das taxas não era 100% firme, afirma Razaqzada. Em geral, os mercados parecem cada vez mais insensíveis à incerteza da política tarifária, um incentivo para o sentimento de risco, mas um obstáculo para o ouro, acrescenta

Nesta terça-feira, contudo, Trump prometeu anunciar tarifas de 50% sobre o cobre ainda. O chefe do Executivo americano afirmou ainda que o prazo de 1º de agosto para a implementação das tarifas comerciais "não é uma mudança, é um esclarecimento". Segundo ele, "queremos que países negociem comercialmente conosco. O prazo é um incentivo e as nações estão dispostas a nos dar tudo agora".



