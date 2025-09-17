A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda modesta, em compasso de espera por corte de juros do Fed O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,2%, a US$ 3.717,80 por onça-troy

O ouro fechou em queda modesta nesta quarta-feira, 17, depois de três sessões consecutivas em alta, em compasso de espera por decisão de juros do Federal Reserve (Fed), cuja ampla expectativa é por corte de juros de 25 pontos-base.

Os preços do metal precioso também foram pressionados pela tentativa de recuperação do dólar no exterior, o que tende a encarecer sua aquisição para detentores de outras moedas.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,2%, a US$ 3.717,80 por onça-troy. A prata fechou em queda de 1,78%, a US$ 42,15 por onça-troy, se afastando do seu maior nível em 14 anos.

O dólar firme e a realização de lucros pressionaram os preços do ouro nesta sessão, embora o metal precioso se mantenha próximo de nível recorde à medida que investidores esperam uma trajetória profunda de relaxamento monetário pelo Fed, avalia a Pepperstone. "Qualquer decepção deixará os mercados vulneráveis, caso o Fed não entregue o esperado", aponta. Especialistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, projetam um corte de juros de 25 pontos-base nesta quarta-feira.

Para o Deutsche Bank, o ambiente de juros e câmbio conduzirá o ouro a novo rali, devido à persistência da demanda global. O banco alemão elevou sua projeção para os preços do metal dourado a US$ 4 mil por onça-troy e da prata a US$ 45 a onça-troy em 2026, de US$ 3.700 e US$ 40 anteriormente.



