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Mercado Financeiro

Ouro fecha em queda ofuscado por impulso aos rendimentos globais por incerteza com guerra

Ouro para junho encerrou em queda de 0,1%, a US$ 4.558,0 por onça-troy

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Ouro fechou em queda nesta segunda-feira (18)Ouro fechou em queda nesta segunda-feira (18) - Foto: Pixabay

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira (18), ampliando as perdas da semana passada e permanecendo na faixa de US$ 4 500, após impulso dos rendimentos dos títulos globais para máximas em anos em sessão marcada por notícias divergentes que aumentam o sentimento de incerteza no cenário geopolítico no Oriente Médio.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em queda de 0,1%, a US$ 4.558,0 por onça-troy. Já a prata para julho recuou em 0,13%, a US$ 77,444 por onça-troy.

O metal teve um dia de volatilidade durante a sessão, assim como os preços do petróleo e os rendimentos dos Treasuries, conforme o mercado circulava notícias sobre as negociações entre os Estados Unidos e o Irã para o fim do conflito. A imprensa iraniana relatou que os EUA concordaram em suspender as sanções petrolíferas contra o Irã, que, por sua vez, aceitou transferir sua reserva de urânio enriquecido.

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Contudo, novos relatos de que os países ainda estão insatisfeitos com as propostas impediram o avanço do sentimento otimista. Para o MUFG, a falta de progresso nas conversas elevam "as expectativas de que os bancos centrais possam manter as taxas de juros elevadas ou até mesmo aumentá-las".

Na mesma linha, a Forex.com afirma que o cenário macroeconômico "continua particularmente difícil para o ouro", conforme os elevados preços de petróleo reforçam os temores inflacionários e os "altos rendimentos dos títulos do governo continuam a diminuir o apelo de ativos que não geram rendimentos". Nesta segunda, os títulos do Japão de 10 anos atingiram o maior nível desde 1996, enquanto o título de 10 anos da Alemanha chegou à máxima desde 2011.

*Com informações de Dow Jones Newswires

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