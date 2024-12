A- A+

MERCADO Ouro fecha em queda pressionado por força dos juros dos Treasuries e incerteza com Fed O ouro para fevereiro fechou em queda de 0,64%, a US$ 2.628,20

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 23, limitado pela força do dólar e dos juros dos Treasuries, que registravam forte durante o pregão. O mercado também seguia digerindo a recente decisão da política monetária do Federal Reserve (Fed) e projetava menos cortes nos juros para o próximo ano, o que é negativo para o metal precioso.

O ouro para fevereiro fechou em queda de 0,64%, a US$ 2.628,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em análise, o Swissquote Bank informou que os juros dos Treasuries estavam pressionando os ganhos do ouro ultimamente. No entanto, o banco suíço indicava que uma oportunidade para a retomada dos preços do metal seria uma liquidação acelerada em ações globais.

"Uma liquidação acelerada em ações globais pode levar capital para o metal porto seguro, independentemente da alta nos rendimentos", explicava a nota.

Os investidores também seguiam digerindo a decisão de corte em 25 pontos-base nos juros pelo Fed na quarta-feira passada e mantinham as apostas para uma manutenção nos juros para a próxima reunião, agendada para janeiro. De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, as apostas para uma pausa nos cortes ultrapassava a marca de 91%, limitando os ganhos do ouro.

Para o Sucden Financial, o ouro pode ganhar fôlego nessa semana, mas a liquidez das negociações deve ser levada em consideração, colocando no radar o feriado de Natal, na quarta-feira. "Esperamos que essa tendência se mantenha nos próximos dias, com os preços em todo o complexo subindo ligeiramente", afirma.

*Com informações da Dow Jones Newsiwres

Veja também

MERCADO Petróleo fecha em queda, com preocupação sobre demanda e valorização do dólar no radar