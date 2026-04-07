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MERCADO Ouro fecha estável no aguardo do fim do prazo dos EUA ao Irã para acordo O ouro para maio encerrou perto da estabilidade, em leve alta de 0,01%, a US$ 4.667,9 por onça-troy

O ouro encerrou a sessão desta terça-feira (7) próximo da estabilidade, conforme investidores permanecem cautelosos enquanto acompanham a escalada de tensões no conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para maio encerrou perto da estabilidade, em leve alta de 0,01%, a US$ 4.667,9 por onça-troy. Já a prata para o mesmo mês recuou 1,18%, a US$ 71,987 por onça-troy.

Para o diretor regional da Infinox, Thadeu dos Santos, o metal precioso permanece "altamente sensível à dinâmica geopolítica em constante evolução no Oriente Médio". O prazo final imposto pelos Estados Unidos para o Irã aceitar um acordo de cessar-fogo acaba hoje, por volta das 21h de Brasília.

O presidente dos EUA, Donald Trump, endureceu o discurso contra o país persa. Enquanto isso, militares iranianos também subiram o tom e ameaçaram atacar estruturas no setor de energia dos EUA. Apesar disso, a mídia americana fala em "vislumbre de progresso" antes do fim do prazo.

Especialistas do TD Securities apontam que, enquanto o conflito persistir, metais preciosos como ouro e prata devem sofrer "maior pressão de venda", mas que um "fim rápido" do conflito deve reverter a tendência.

Apesar disso, os analistas afirmam ainda que a guerra "pode impulsionar as compras de ouro pelos bancos centrais". Hoje, dados divulgados pelo Banco Central da China mostram que a instituição manteve as compras de ouro pelo 17º mês consecutivo, segundo publicou a Reuters.



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