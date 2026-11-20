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Mercado financeiro Ouro fecha no menor nível em ano, com commodities pressionadas por juros mais altos desvalorização dos metais preciosos integra uma tendência mais ampla de vendas entre as commodities, conforme aponta o Saxo Bank

O ouro e a prata fecharam em queda expressiva nesta sexta-feira (20), oscilando para os níveis mais baixos em um ano, enquanto são pressionados por uma onda de vendas mais ampla entre as commodities e pelas expectativas de juros globais mais altos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 4,62%, a US$ 3.515,4 por onça-troy, enquanto a prata para dezembro recuou 7,41%, a US$ 41,07 por onça-troy. Na semana, os metais perderam 9,54% e 16,4%, respectivamente.

A desvalorização dos metais preciosos integra uma tendência mais ampla de vendas entre as commodities, conforme aponta o Saxo Bank. "A incapacidade do ouro de atrair demanda por proteção durante a liquidação no mercado acionário indica que os investidores estão se desfazendo de ativos líquidos para cobrir perdas e mitigar riscos."

A expectativa por aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, o dólar em nível elevado e as preocupações com os investimentos em inteligência artificial (IA) intensificaram a pressão vendedora nos mercados globais nesta sexta-feira.

A desvalorização do ouro se acentuou ao longo da semana, impulsionada por declarações de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) que destacaram riscos inflacionários, sugerindo a possibilidade de um novo aumento das taxas de juros, o que reforça as expectativas de elevação dos custos de empréstimo no país.

Há preocupação também fora dos EUA. Os dados de inflação ao consumidor do Japão em outubro, divulgados nesta sexta-feira, revelaram que os preços estão subindo a um ritmo superior à meta do Banco do Japão (BoJ).

Esse resultado fortaleceu as expectativas de uma política monetária mais restritiva, à medida que os dirigentes demonstram crescente preocupação com o risco de alta dos preços, impulsionado pelo aumento dos custos de energia, pela persistente desvalorização do iene e pela valorização dos semicondutores em meio ao avanço da IA.

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