Ouro fecha perto da estabilidade, após CPI dos EUA não mudar panorama para Fed em setembro

A- A+

O ouro fechou nesta quarta-feira, 11, próximo da estabilidade, com leve queda, mantendo-se próximo da estabilidade após o dado de inflação ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) não mudar o panorama de corte de juros para a economia norte-americana.

Nesta quarta, o ouro para dezembro fechou em queda de 0,03%, a US$ 2.542,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Embora o CPI dos EUA tenha vindo um pouco mais aquecido do que o esperado por analistas, a ferramenta do CME Group segue precificando corte de juros de 25 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no encontro de política monetária de setembro.

Segundo o Commerzbank, os dados desta quarta afastam a urgência de uma redução mais agressiva pelo Fed em setembro, visto que a inflação segue em trajetória descendente apesar da força surpreendente do núcleo do CPI.

De acordo com a Oanda, as mínimas intraday de ouro têm sido cada vez mais altas, o que sustenta as expectativas de que, no médio prazo, o metal precioso continuará sua trajetória ascendente.

A avaliação é a de que, se o ouro continuar acima dos US$ 2.532 por onça-troy nos próximos fechamentos, pode subir até a faixa de US$ 2.640 sem encontrar grande resistência.



Veja também

TECNOLOGIA Como publicar vídeos no Bluesky? Plataforma lança recurso após pedidos de brasileiros. Saiba