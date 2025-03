Ouro fecha perto da estabilidde e de marca histórica, de olho em incertezas

O ouro fechou em leve alta, perto da estabilidade, nesta quinta-feira, 6, após operar volátil durante a sessão, e manteve o rali do metal dourado. O metal precioso se manteve perto da nova marca histórica de US$ 3.000,00 por onça-troy.

Leia também

• Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com corte de juros do BCE e de olho em tarifas

• BCE usará todos os instrumentos para inflação chegar à meta de 2%, diz Lagarde

• BCE prevê inflação maior e crescimento menor na zona do euro em 2025

Nesta quinta, o ouro para abril fechou em leve alta de 0,02%, a US$ 2.926,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).Em análise, a Trade Nation menciona que o ouro têm sofrido movimentos de correções e não há certeza se as oscilações acabaram ou se "há mais desvantagens por vir". A instituição avalia, no entanto, que o ouro é favorecido pela alta demanda por ativo de segurança e que o valor do metal precioso tem espaço para avançar ainda mais.A DHF Capital afirma que as tensões comerciais podem levar a pressões inflacionárias, o que também fornece suporte ao apetite pelo ouro. "Os riscos geopolíticos em torno do conflito entre Rússia e Ucrânia podem alimentar o sentimento de aversão ao risco e sustentar a tendência de alta do preço do ouro no curto prazo", acrescenta.O Sucden Financial avalia que o metal dourado registra certa volatilidade diante da incerteza da política tarifária imposta pelo presidente americano, Donald Trump.Nesta quinta, o republicano anunciou o adiamento das tarifas sobre automóveis e produtos mexicanos em um mês, o que arrefeceu os temores de uma guerra comercial e, consequentemente, limitou os ganhos do ouro.