mercado Ouro sobe a nova máxima recorde de fechamento, de olho em tensões no Oriente Médio Enquanto os conflitos no Oriente Médio continuam impulsionando uma corrida por ativos de segurança, analistas do Citi preveem que o preço do metal precioso pode chegar a US$ 3 mil

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 16, e continuou sua escalada recente, ficando acima de US$ 2.400 por onça-troy no fechamento pela primeira vez. Analistas avaliam que compras da China e da Índia também apoiam os preços, que podem estender o movimento.



Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 1,04%, a US$ 2.407,80 a onça-troy.

Enquanto os conflitos no Oriente Médio continuam impulsionando uma corrida por ativos de segurança, analistas do Citi preveem que o preço do metal precioso pode chegar a US$ 3 mil nos próximos seis a dezoito meses.



Em comentário a clientes, o banco americano diz que a escalada recente do ouro foi impulsionada pelo risco geopolítico, pelas importações na China e na Índia e pelo que parece ser uma fuga de moedas tradicionais.



Carsten Fritch, do Commerzbank, tem uma visão diferente, e indica que a volatilidade recente do ouro e o pequeno suporte acima de US$ 2.400 nos últimos dias pode indicar que a escalada do ouro começou a perder força.



Investidores seguem acompanhando os desdobramentos da investida iraniana contra Israel neste fim de semana.



Nesta terça, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse que. caso Israel ataque o Irã, o país reagirá de maneira "severa". Enquanto isso, autoridades americanas avaliam que a resposta israelense ao Irã será "limitada" e concentrada em alvos específicos.

