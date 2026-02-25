A- A+

MERCADO Ouro sobe com tarifas e geopolítica; CME informa problemas técnicos Por volta das 15h, quando as operações foram suspensas, o contrato do ouro para abril subia 0,97%, a US$ 5226,40 por onça-troy

O ouro e a prata subiram nesta sessão, com a demanda impulsionada pela busca de ativos seguros diante das preocupações sobre os rumos da política tarifária nos Estados Unidos, além das tensões contínuas entre Teerã e Washington no Oriente Médio. Minutos antes do fechamento do mercado, o CME Group, que controla a Comex, informou que os mercados de futuros e opções de metais e gás natural da CME Globex enfrentaram uma interrupção devido a problemas técnicos.

De acordo com o comunicado oficial, todas as ordens do dia e ordens GTD (Good 'Til Date) com a data de hoje foram canceladas. Já as ordens GTC (Good 'Til Cancelled) que já haviam sido reconhecidas pela plataforma continuarão ativas.

Por volta das 15h, quando as operações foram suspensas, o contrato do ouro para abril subia 0,97%, a US$ 5226,40 por onça-troy. Já a prata para março avançava de 3,99%, a US$ 90,995 por onça-troy.

O Bank of America (BofA) afirma que os preços não devem subir muito nos próximos meses, mas tendem a avançar a partir do verão no hemisfério norte com a demanda norte-americana e da China e chegar os US$ 6.000 por onça-troy nos próximos 12 meses.

Em seu primeiro discurso do Estado da União do segundo mandato, o presidente Donald Trump prometeu uma solução tarifária "ainda mais forte", após o revés de sua política por decisão majoritária da Suprema Corte dos Estados Unidos. Já o representante comercial dos Estados Unidos (USTR, em inglês), Jamieson Greer, afirmou que o governo publicará nos próximos dias uma proclamação para elevar tarifas a 15%, acima da alíquota temporária de 10% anunciada pela Casa Branca. Enquanto isso, a China informou que pode tomar "medidas necessárias" caso os Estados Unidos avancem com novas tarifas.

No Oriente Médio, o Irã classificou como "grandes mentiras" as falas de Trump em seu discurso de terça-feira. As declarações ocorrem na véspera de mais uma rodada de negociações entre os dois países, em Genebra. Nesta quarta-feira, 25, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Irã, mirando embarcações que facilitam a venda de petróleo e a chamada "frota paralela" do país persa.

No radar, a mineração ilegal de ouro está se espalhando para novas áreas da Amazônia peruana, avançando por rios remotos e adentrando em territórios indígenas, de acordo com a Associated Press. O crescimento, segundo a reportagem, marca uma nova fase para uma das indústrias mais destrutivas da Amazônia, à medida que as operações se deslocam além dos pontos críticos estabelecidos há muito tempo em direção a regiões antes intocadas.

