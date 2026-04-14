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MERCADO Ouro sobe e fecha acima de US$ 4.800 com dólar fraco O ouro para junho encerrou em alta de 1,73%, a US$ 4.850,1 por onça-troy

Os preços do ouro fecharam em alta nesta terça-feira, 14, acima de US$ 4.800 a onça-troy, impulsionados pela desvalorização do dólar americano e pelo petróleo abaixo de US$ 100 o barril, em meio a um quadro de apetite por risco fomentado por expectativas de que os EUA e o Irã possam retomar negociações de paz ainda esta semana.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 1,73%, a US$ 4.850,1 por onça-troy. Na sessão, os contratos futuros de ouro chegaram a tocar a máxima de US$ 4.867,7. Já a prata para maio avançou 5,11%, a US$ 79,53 por onça-troy.

O índice do dólar americano - que acompanha a moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais - cedia 0,3%, para 98,07 pontos perto das 14h30 (de Brasília).

Segundo o The New York Post, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, em entrevista nesta quarta, que as negociações com o Irã "podem ocorrer nos próximos dois dias" no Paquistão. "Algo pode acontecer nos próximos dois dias, e estamos mais inclinados a ir para lá", disse. Na véspera, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que os EUA mudaram "constantemente" suas demandas durante as negociações do fim de semana em Islamabad. Mas citou progressos nas conversas. Em entrevista na terça, 13, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, também citou progressos nas negociações.

"O ouro agora é uma questão de defesa cambial", escrevem analistas da TD Securities. "Historicamente, a percepção de derrota (dos EUA) incentivou aliados a acumular ativos mais seguros, enquanto a percepção de vitória absoluta pode ser necessária, de forma assimétrica, para dissuadir esse comportamento", notaram.

"Em outras palavras: a batalha por Ormuz agora se concentra na defesa da moeda", discorrem os analistas. Para a TD Securities, a fase de defesa da moeda neste conflito é desfavorável ao ouro, enquanto a percepção de uma vitória completa estiver em alta, o que acaba por dissuadir as compras de ouro, já que as nações priorizam as importações de energia, a estabilização econômica e cambial em detrimento da diversificação de reservas".



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