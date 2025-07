A- A+

TECNOLOGIA Outlook fora do ar? Falha no Microsoft 365 atinge web, desktop e mobile Empresa trabalha em correção enquanto usuários reclamam nas redes sociais

Usuários ficaram sem acesso ao Outlook nesta quinta-feira (10) após uma falha massiva atingir os serviços do Microsoft 365 em escala global. O problema afetou todas as formas de acesso ao Outlook: web, aplicativo para computador e dispositivos móveis. Os usuários se deparavam com mensagens de erro e caixas de entrada inacessíveis.

A falha causou transtornos especialmente em ambientes corporativos, onde o e-mail é essencial para a comunicação interna e externa. Em seu portal oficial, a Microsoft confirmou ter identificado a origem do problema e garantiu que suas equipes técnicas seguem atuando para restaurar o serviço.

“Estamos aplicando alterações de configuração, reiniciando os componentes afetados e validações adicionais estão em andamento para confirmar se os componentes de autenticação estão configurados corretamente”, destacou a empresa em um trecho do relatório.

Segundo a empresa, uma correção começou a ser implementada e está avançando mais rápido do que o previsto. A expectativa é de que o acesso aos e-mails seja restabelecido gradualmente nas próximas horas.

Nas redes sociais, usuários relataram o mau funcionamento do Outlook e cobrando explicações da empresa.

