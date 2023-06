A- A+

instabilidade Outlook, Word e Excel fora do ar: usuários se queixam de instabilidades em programas da Microsoft Falha atinge vários países. Site que reúne reclamações tem mais de 1,4 mil registros no Brasil e 16 mil em todo o mundo

Usuários dos aplicativos da Microsoft em todo o mundo estão com problemas para usar os sistemas nesta segunda-feira (5).



Há relatos de instabilidades no Outlook, Word, Excel e a Microsoft Store, loja de aplicativos da gigante de tecnologia.

De acordo com o site Downdetector — que monitora a disponibilidade de serviços digitais —, as reclamações começaram por volta das 11h20, com o pico registrado trinta minutos depois, quando o sistema rastreou mais de 16 mil relatos de problemas em todo o mundo.



A maior parte das reclamações (85%) cita problemas no email da empresa de Bill Gates. No Brasil, são 1,4 mil queixas.

"Estamos investigando os problemas no acesso ao Outlook via internet", escreveu a empresa em nota publicada em rede social.

Procurada pela agência Reuters para falar sobre a instabilidade em aplicativos do Microsoft 365 – como Word e Excel – a empresa não respondeu. Os serviços da Microsoft enfrentaram falhas em pelo menos três ocasiões desde o início deste ano.

No Twitter, o assunto está entre os tópicos mais comentados.

