PREÇOS AMARGOS Ovo de Páscoa tem variação de até 89% no Recife, mostra pesquisa do Procon-PE Entre as caixas de chocolate, os fiscais do Procon-PE identificaram variação de 46,70%

Levantamento do Procon-PE identificou variação de até 89,08% no preço do ovo de Páscoa no Recife. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22 de março deste mês com 37 tipos de ovos de diferentes marcas e tamanhos e três tipos de caixas de chocolate. Onze estabelecimentos da capital pernambucana foram pesquisados.

O produto com 89,08% de diferença custava R$ 34,90 em seu menor preço e R$ 65,99 no maior. Outro produto foi encontrado por R$ 80,85 e R$ 49,90, configurando uma diferença de 62,02%. Em terceiro lugar, com 55,51% de variação, um ovo que custava entre R$ 51,99 e R$ 80,85.

Entre as caixas de chocolate, os fiscais do Procon-PE identificaram variação de 46,70% em um item vendido a R$ 10,90 no seu menor preço e R$ 15,99 no seu maior preço.

“Essa pesquisa de ovos de Páscoa é fundamental e dá a oportunidade do consumidor garantir o menor preço na hora de comprar uma doce lembrança, pagando menos”, comentou a gerente de Fiscalização do Procon-PE, Liliane Amaral.

Reclamações podem ser feitas por consumidores na sede do Procon-PE, localizada na rua Floriano Peixoto, nº 144, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. Outras opções são nos postos do Expresso Cidadão nos shoppings Boa Vista, RioMar e Patteo Olinda.

