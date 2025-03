Ovos de Páscoa ficam 9,5% mais caros em 2025 e acumulam alta de 43% em 3 anos, diz pesquisa

Um levantamento preliminar feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) indica que os ovos de chocolate estão 9,52% mais caros neste ano. A alta é menor do que a registrada em 2024, quando esses produtos tiveram avanço de 10,33% nos preços às vésperas da Páscoa.

Com a elevação registrada neste ano de 2025, a alta acumulada dos ovos de Páscoa nos últimos três anos chegou a 43%.

Ainda segundo a sondagem, o chocolate teve alta de 27,09% neste ano.

Já os bombons tiveram aumento de 13,58%.

Outro produto muito consumido durante o período da Páscoa, o bacalhau ficou 3,91% mais caro em relação ao ano passado.

"O aumento dos custos de produção do chocolate é o principal motivo da elevação dos preços nos últimos anos. Questões climáticas causaram queda na oferta mundial do Cacau, disparando o preço desse importante insumo nos últimos três anos", diz em nota Guilherme Moreira, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe).