Tarifaço

Oxford Economics: aumento tarifário dos EUA para produtos específicos permanece provável

A taxa tarifária agregada dos EUA pode aumentar ainda mais se Trump continuar a usar as taxas como uma ferramenta para tentar alcançar seus objetivos não relacionados ao comércio, diz a consultoria

Donald Trump, presidente dos EUADonald Trump, presidente dos EUA - Foto: Mandel NGAN / AFP

Os recentes acordos comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, provavelmente reduziram o risco de curto prazo de outra rodada de mudanças em larga escala nas tarifas, no entanto, aumentos tarifários universais adicionais em produtos específicos, como fármacos, permanecem prováveis, diz a Oxford Economics em relatório publicado hoje.
 

A taxa tarifária agregada dos EUA pode aumentar ainda mais se Trump continuar a usar as taxas como uma ferramenta para tentar alcançar seus objetivos não relacionados ao comércio, diz a consultoria.

"A pressão interna pode aumentar para que sejam impostas novas camadas de tarifas, a fim de compensar qualquer perda de competitividade das empresas americanas decorrente do aumento dos custos dos insumos", acrescenta.

Newsletter