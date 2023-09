Ozempic x Louis Vuitton: farmacêutica Nordisk supera grife de luxo como maior da Europa

A- A+

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk superou a LVMH, conglomerado de luxo dono da grife Louis Vuitton, como maior empresa listada em Bolsas europeias por alguns momentos na manhã desta sexta-feira (1°).

Com vendas que não param de subir graças ao sucesso de seus medicamentos para emagrecer Ozempic e Wegovy, a Nordisk chegou ao valor de mercado de US$ 421 bilhões, contra US$ 420,97 bilhões da LVMH às 8h43 do horário de Londres.

As ações da farmacêutica já subiram 17% desde o último dia 8 de agosto, quando divulgou um largo estudo que mostra que o Wegovy, usado principalmente para emagrecer, também tem benefícios cardiovasculares.

