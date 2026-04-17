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Agência Nacional do Petróleo P-79 está pronta para extração, assim que ANP aprovar, diz presidente da Petrobras Segundo Magda Chambriard, para iniciar a produção falta a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou em uma rede social que a plataforma P-79 está pronta para extrair o seu primeiro óleo no poço BUZ-90, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos. A plataforma tipo FPSO é a oitava unidade na exploração do campo, principal produtor da bacia.

Quando entrar em operação, a P-79 vai produzir 50 mil barris por dia, informou Magda. "Para quem acha que esse desafio é pequeno, tratam-se de 1.300 horas de trabalho, 15 km de linhas flexíveis, rígidas e de umbilicais, além de um aparato naval importante", disse a executiva em uma rede social.

Segundo ela, para iniciar a produção falta a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No dia 6 de abril, o Ibama autorizou a operação da unidade. Além da extração de petróleo, a licença do Ibama liberou a operação de um gasoduto rígido, que vai interligar a FPSO à Rota 3, no Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, Rio de Janeiro.

A P-79 possui capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia (bpd) e 7,2 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente. A ancoragem da P-79 foi realizada em fevereiro deste ano, após a unidade ter deixado o estaleiro Hanwha Ocean, na Coreia do Sul, em novembro do ano passado.



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