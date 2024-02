A- A+

BRASIL Pacheco afirma que dará prioridade à pauta econômica e ressalta "boa relação" com o governo Presidente do Senado afirmou que o destaque será a regulamentação da Reforma Tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira que o Senado continuará comprometido com a pauta econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após o início da primeira sessão da Casa neste ano, o parlamentar fez um discurso sobre as prioridades do Legislativo, ressaltando a boa relação com o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda.

— (Gostaria) de afirmar o nosso compromisso com a pauta econômica do nosso país. O pressuposto do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano é o desenvolvimento econômico, porque é preciso ter condições para poder estabelecer as políticas públicas que interessam à população. Portanto, a pauta econômica do Brasil, assim como foi a tônica de 2023, nos importa sobremaneira e a trataremos de maneira prioritária numa boa relação que temos com o governo federal, com o Ministério da Fazenda — discursou Pacheco.

Ao detalhar o tema, o presidente do Senado afirmou que o destaque será a tramitação de propostas que detalham e regulamentam a Reforma Tributária.





— Algo importante em relação a essa pauta econômica, além dos diversos projetos, tanto de iniciativa do Executivo quanto do Legislativo, é o nosso papel de regulamentarmos a Reforma Tributária— acrescentou.

Assim como fez na segunda-feira, em cerimônia de abertura do ano legislativo, Pacheco citou a necessidade de análise de pautas que dizem respeito ao Supremo Tribunal Federal (STF). Também disse que dará prioridade a temas como a pauta verde, como a regulamentação do mercado de carbono, o fim da reeleição, com coincidência das eleições, além da regulação das redes sociais e da inteligência artificial.

Veja também

concurso Especialista dá dicas sobre Concurso Nacional Unificado