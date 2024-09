A- A+

SENADO Pacheco anuncia que indicação de Galípolo será votada no plenário do Senado no dia 8 de outubro Anúncio coloca fim à indefinição sobre quando a indicação feita pelo presidente Lula seria analisada pelos senadores

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta quarta-feira, 4, que a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central será votada no plenário da Casa em 8 de outubro.



O anúncio coloca fim à indefinição sobre quando a indicação feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria analisada pelos senadores. Também estipula um "deadline" para que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), marque uma data para a sabatina de Galípolo no colegiado.

"Gostaria de comunicar que estamos encaminhando pela presidência a mensagem à CAE. Ficará a cargo do senador Vanderlan (Cardoso) a definição da data da sabatina, compartilhando com os membros da CAE a melhor data. Da parte da presidência, fica definida a data para apreciação do plenário, no dia 8 de outubro", anunciou Pacheco na abertura da sessão nesta quarta-feira.

O presidente do Senado disse que, em setembro, pela proximidade com as eleições municipais, "há uma dificuldade de reunirmos um melhor quórum no plenário". Por isso, decidiu postergar a análise para logo após as eleições.

"Caberá ao presidente da CAE definir, até esta data, a realização da sabatina na comissão, anunciando a data oportunamente. O que cabe à presidência é a definição da data para o plenário", completou o senador.

