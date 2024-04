A- A+

Pacheco Pacheco: em abril, Senado votar PLs dos seguros, falências, carbono, combustível do futuro Ele se reuniu nesta segunda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda-feira, 8, que a Casa votará ainda no mês de abril os projetos de lei que tratam dos seguros, do processo de falência de empresas, do mercado de crédito de carbono e do combustível do futuro.

Ele se reuniu nesta segunda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar sobre a agenda legislativa dos próximos meses.

Os projetos fazem parte da chamada "agenda microeconômica" abraçada pela equipe econômica. Os textos que tratam das falências, do mercado de crédito de carbono e do combustível do futuro já foram apreciados pela Câmara.]

Após a reunião no Senado, Haddad disse que a pauta legislativa está muito bem alinhada e haverá um "esforço concentrado" em abril e maio para votar esses projetos.



