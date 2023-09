A- A+

SENADO Pacheco quer "quinquênios" para o Judiciário para compensar projeto de fim de supersalários De acordo com a PEC, juízes e procuradores teriam direito a um adicional de 5% do salário a cada 5 anos, no limite de 35%

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem dito a parlamentares e ao próprio governo, que, para aprovar o projeto dos supersalários, o que atinge o Poder Judiciário, pretende pôr em votação a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que recria os quinquênios.

De acordo com a PEC, juízes e procuradores teriam direito a um adicional de 5% do salário a cada 5 anos, no limite de 35%.

- Um está ligado ao outro. Para avançar com o projeto do supersalários é preciso avançar com a PEC dos quinquênios - disse um interlocutor.

A PEC quase foi votada em novembro de 2022, mas foi retirada de pauta. O governo atual não concorda com a proposta.

- A PEC dos quinquênios é muito pesada - disse a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Segundo estudo do Centro de Liderança Pública (CLP), o projeto que ataca os supersalários traria uma economia anual de R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 900 milhões para a União; R$ 2,54 bilhões para os estados e R$ 440 milhões para as prefeituras.

O impacto da PEC dos quinquênios ficaria em torno de R$ 2 bilhões - mas com potencial de aumento, diante da pressão de outras carreiras para receber o benefício.

