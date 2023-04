A- A+

Concursos Pacote com até duas mil vagas em concursos públicos será lançado nesta semana, diz Esther Dweck Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, ministra informou que serão contemplados na primeira rodada de certames para o ano Funai, Incra e Ministério do Meio Ambiente

Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, informou que o governo vai lançar nesta semana a primeira parte do pacote de concursos federais, que será de 1,5 mil a duas mil vagas. Inicialmente, a expectativa era de que os certames fossem divulgados até este domingo, 30 de abril.

Nesta primeira rodada de novos certames para o ano, estão incluídos 502 cargos para a Fundação dos Povos Indígenas (Funai). Além da Funai, serão contemplados nesse primeiro bloco o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Ainda de acordo com a ministra, estão incluídas, também, mais de 500 vagas de carreiras transversais de analistas de Políticas Sociais, de Infraestrutura e de Tecnologia da Informação que atenderão vários ministérios, inclusive, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, onde a demanda é por analistas de infraestrutura e de TI.

Neste pacote, não estão incluídas as universidades, acrescentou Esther, lembrando que há um concurso grande do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que ainda está sendo fechado, além de um pacote de ministérios.

Em uma segunda rodada, estarão contemplados os ministérios da Educação, do Planejamento, e do Trabalho. A expectativa da ministra é abrir mais duas mil vagas até o fim do mês, totalizando quatro mil novos cargos no Executivo federal.

- No caso do MMA, vai sair sozinho porque Ibama e ICMBio estão com concursos abertos agora. Assim, a gente deve priorizar o provimento. Os ministérios de Educação, do Planejamento e do Trabalho estarão na segunda leva, inclusive o do IBGE - disse a ministra ao Correio Braziliense.

Esther Dweck afirmou que a tendência é que sejam privilegiados concursos de nível superior:

- Uma coisa que aconteceu no governo Jair Bolsonaro foi que, para reduzir custos, eles fizeram muitos concursos para nível médio. No Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foram 1.000 vagas para nível médio. No Ibama e no ICMBio, eram poucos cargos de nível superior. Achamos que algumas carreiras precisam ser de nível médio, como é o caso da Funai, mas temos uma tendência a priorizar mais as demandas por nível superior.

A ministra disse, ainda, que a pasta avalia a abertura de concurso por "sete critérios", incluindo o nível de digitalização do órgão. São eles: como quanto tempo não tem concurso, quantas pessoas se aposentaram ou saíram nos últimos tempos, quantos estão para se aposentar nos próximos cinco anos, se a área já era prioritária para o governo, se teve alguma mudança de estrutura relevante que demanda mais gente.

- Depois, fazemos um recorte de priorização. Tínhamos uma data, 30 de abril, para dar uma resposta aos órgãos para eles fazerem os pedidos para o próximo ano. Mas não deu para fecharmos. Por isso que maio será um mês relevante para nós, porque será a resposta final dos órgãos sobre os pedidos para o próximo ano - ressaltou.

Esther acrescentou que tem até 31 de maio para dar uma resposta aos órgãos sobre o que vai ser autorizado neste ano, e o que estiver na fila vai ficar para o Orçamento do próximo ano.

