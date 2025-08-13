Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ADIAMENTO

Pacote de contingência prevê adiamento da cobrança de impostos por empresas afetadas por tarifaço

Medida será encerrada depois com um ato administrativo, para evitar a prorrogação do benefício tributário

Reportar Erro
O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan  - Foto: Washington Costa/MF

O pacote de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras contempla uma autorização para o diferimento da cobrança de impostos federais. Segundo a medida provisória enviada ao Congresso, a adiamento será de dois meses para as empresas mais afetadas.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, essa medida será encerrada depois com um ato administrativo, para evitar a prorrogação do benefício tributário.

— Vai ter um ato posterior, porque sabemos do risco que a administração tributária corre nesses tempos de crise, em que se abre benefícios e que eles são de difícil reversão posteriormente.

Leia também

• Haddad: Lula anuncia plano de contingência amanhã e medidas serão via crédito extraordinário

• Plano de contingência do tarifaço terá "impacto mínimo" no Orçamento, reafirma Tebet

• Plano de contingência para tarifaço inclui preservação de emprego, mas com exceções, diz Haddad

O plano apresentado nesta quarta-feira também prevê uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões via Fundo Garantidor de Exportações (FGE), aportes de R$ 4,5 bilhões em outros fundos garantidores, e a ampliação do Reintegra para empresas exportadoras, regime que prevê devolução de parte do tributo acumulado na cadeia produtiva. O limite de devolução é de R$ 5 bilhões.

O pacote também contempla a extensão excepcional para 1 ano do prazo para uso de crédito tributário para empresas que importam insumos antes de exportar (Drawback) e compras governamentais.

O plano cria ainda a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar o nível de emprego nas empresas e suas cadeias produtivas, fiscalizar obrigações, benefícios e acordos trabalhistas, e propor ações voltadas à preservação e manutenção dos postos de trabalho.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter