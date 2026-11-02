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Micro Empreendedor Pacote de mudanças para o MEI deve impulsionar pequenos negócios Com o aumento do teto de faturamento, perdão da dívida e acontratação de até dois funcionários, empreendedores podem se planejar e reoganizar a gestão

Formalizar o próprio negócio como Microempreendedor Individual (MEI) é uma alternativa para milhares de brasileiros que buscam sair da informalidade, garantir acesso a benefícios previdenciários, emitir notas fiscais e ampliar as oportunidades de negócios. Em Pernambuco, onde o número de registros chega a cerca de 530 mil e o índice de informalidade gira em torno de 48%, o desafio está em manter o empreendimento em crescimento sem ultrapassar os limites estabelecidos para a categoria.

As restrições de faturamento, o limite de apenas um funcionário e o salto de impostos na mudança de categoria costumam travar o crescimento de quem empreende. No intuito de destravar o setor, o governo federal aprovou um pacote de mudanças no MEI: o teto anual passa dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e alcança R$ 140 mil em 2028, a contratação passa a permitir até dois funcionários e a anistia condicional de débitos do DAS entra em cena para aliviar o caixa da categoria.

A trava na expansão foi vivenciada na pele pelo consultor, mentor e empreendedor Eliabe Serafim. Por ter uma atuação profissional diversificada em várias frentes de mercado, mas ainda enfrentar limitações ao migrar para uma Microempresa (ME), ele sentiu na pele as travas do modelo atual. Eliabe prefere atuar de forma flexível a dar um salto de custos tributários, recorrendo temporariamente ao CNPJ de sua esposa para manter suas consultorias sem sair da legalidade fiscal.

“Percebi que não daria faturando como MEI. Utilizo o MEI da minha esposa porque eu tive que suspender o meu. Estou reabrindo agora na virada do ano, esperando essas mudanças para abrir uma unipessoal ou ME por conta do faturamento. Se o teto subir, talvez eu volte a ter o MEI. Para mim é melhor, porque não tenho interesse em empregado e quero ficar em dia com o fisco”, relatou Eliabe Serafim.

Eliabe Serafim espera as mudanças a serem implementadas para voltar a ser MEI/Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Diante da expectativa pelo reajuste do teto de faturamento e pela reorganização das regras, o empreendedor projeta os próximos passos e avalia como o aumento do limite impacta diretamente o planejamento de negócios.

“O planejamento começa na próxima semana. Escolhi o dia 4, meu aniversário, para fazer o corte e planejar dois anos seguidos. Sempre foi assim. Não tenho interesse em recolher imposto em cima de um CNPJ microempresarial limitado ou unipessoal. Quero fazer a coisa certa, mas dentro do MEI”, destacou Serafim.

Perdão da dívida

Em relação ao acúmulo de dívidas do imposto mensal e à proposta do governo de conceder perdão aos débitos atrasados do DAS, Eliabe relata como mantém o controle e aponta a necessidade de conscientização.

“Lido com isso com muita tranquilidade e organização, porque o DAS tem que ser recolhido mensalmente e a gente se planeja. Mas a questão é que as pessoas abrem o MEI e esquecem, ou deixam o CNPJ aberto sem vender. O perdão é válido, mas deveria vir acompanhado de orientação financeira para evitar que o problema vire uma bola de neve”, sugeriu.

Já em relação aos incentivos diretos de crédito, como a proposta do Pix MEI para a compra de equipamentos e maquinários, Eliabe adota uma postura cautelosa quanto ao impacto prático na rotina do microempreendedor.

“Não sou de criar expectativa, porque isso pode amortecer a sua criatividade. Se houver incentivo fiscal, ótimo. Mas essa ideia de dinheiro fácil eu não gosto, não é recorrente. Qualquer valor recebido deve servir para desenvolver um projeto ou estudo novo, e não para contar como renda garantida. Se você conta com isso, pode criar dívidas e o dinheiro acaba rápido”, concluiu o consultor.

Inflação

Para o economista e especialista em gestão pública Werson Kaval, a flexibilização do teto de faturamento e a elevação do limite de contratações corrigem distorções históricas que travavam o desenvolvimento dos pequenos negócios.

“O teto atual do MEI sofreu uma erosão severa com a inflação acumulada nos últimos anos. Na prática, R$ 81 mil brutos hoje movimentam muito menos do que quando o valor foi fixado. Para quem trabalha no comércio com alto custo de matéria-prima, esse limite é atingido não pelo aumento real do lucro, mas pela alta dos preços dos insumos. Isso cria uma barreira artificial ao desenvolvimento da empresa”, avaliou Kaval.

Segundo Werson Kaval, mudanças corrigem distorções históricas que travam pequenos negócios/Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Segundo o analista, a estagnação da tabela penalizava de forma severa os arranjos produtivos de Pernambuco, a exemplo da cadeia artesanal do gesso no Sertão do Araripe, onde a venda de um único lote de placas forçava a saída precoce da informalidade legal do MEI.

“Muitos empreendedores têm medo de crescer porque a mudança de patamar acarreta um salto imediato de custos. Se o MEI faturar mais do que R$ 81 mil por ano, ele migra para Microempresa e passa a ter custos com contador e impostos cobrados sobre a porcentagem do faturamento. Com o novo teto de até R$ 140 mil e o programa Prospera MEI, permitindo contratar até dois funcionários, o empreendedor perde o medo de crescer e passa a ter mais vontade de investir na produção”, apontou.

Gestão

Com o mercado de trabalho local impactado por altas taxas de desocupação, a ampliação do quadro de funcionários do MEI surge como vetor para absorver a mão de obra com menor qualificação. Contudo, o Werson Kaval pondera que o aumento da equipe e da receita bruta exige um salto profissional na administração do negócio.

“A maioria dos pequenos empreendedores está muito mais envolvida na operação do que na gestão da empresa. Dados do Sebrae mostram que seis em cada dez empresas fecham antes de completar cinco anos, e a mortalidade nos dois primeiros anos chega a 25%. É preciso capacitação técnica e planejamento financeiro para que a empresa não viva apenas do giro diário de caixa e consiga manter a saúde financeira ao assumir novos custos”, alertou.

Outra medida relevante debatida no setor é a anistia condicional de débitos acumulados do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), imposto cuja inadimplência chega a 41% da categoria no país.

“A dívida do MEI não prescreve. Muitas pessoas deixam de pagar, encerram o negócio de forma irregular e o débito vai para a dívida ativa da União no CPF do titular. A isenção das dívidas passadas, condicionada ao pagamento em dia a partir de outubro, concede o fôlego necessário para o microempreendedor reestruturar a empresa e voltar a funcionar de forma legalizada”, afirmou.

Em relação a incentivos financeiros como a proposta do Pix MEI para a compra de equipamentos e maquinários, o economista enfatiza a necessidade de controle na destinação dos recursos.

“Um aporte para a compra de um computador novo ou maquinário é muito bem-vindo para a operação. Mas esse dinheiro não deve ser entregue a fundo perdido, sem comprovação. O caminho ideal é vincular esses valores a cadastros de fornecedores e a projetos acompanhados por entidades como o Sebrae e as Salas do Empreendedor, garantindo que o crédito se transforme em ganho real de produtividade”, concluiu o economista.

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