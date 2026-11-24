Pacote fiscal de Lula: quem foram deputados do PL que apoiaram governo e aliados que não votaram
Texto foi aprovado nesta segunda-feira por 353 votos a 128 e será enviado para sanção presidencial
Sete deputados do PL de Jair Bolsonaro contribuíram, nesta terça-feira (24), para a vitória expressiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na aprovação do pacote de medidas fiscais.
Puxado por siglas do Centrão, o texto passou pela Câmara sem modificações nos dispositivos de contenção de despesas e aumento de arrecadação. O impacto é estimado em até R$ 56 bilhões em 2027.
Ao longo da tramitação do texto, o candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) e o coordenador de sua campanha, Rogério Marinho (PL), criticaram o ajuste fiscal como insuficiente para conter o avanço das despesas e da dívida pública.
Dos Estados Unidos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro votou contra o pacote e defendeu que parlamentares alinhados fizessem o mesmo. Mas seus correligionários Cezinha Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP) o contrariaram e votaram "sim".
Por outro lado, aliados do governo federal se mostraram reticentes às propostas de ajuste. Não houve votos contrários ao plano na esquerda, mas sim, cinco abstenções — duas delas foram de deputados do PT, Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN), e as outras três, do PSOL, com Erika Hilton (SP), Professora Luciene (SP) e Célia Xakriabá (RN).
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O PSOL, aliás, passou toda a sessão em obstrução. Entre as abstenções, destacaram-se Lindbergh e Erika Hilton, que tiveram participação marcante na campanha de reeleição de Lula.
Outros dez deputados do PSOL votaram por obstrução, recurso regimental utilizado por bancadas para tentar adiar votação sem registrar voto contrário. A estratégia, no entanto, não impediu o quórum mínimo da votação. Eram necessários 402 e o quórum da votação do texto-base foi de 487 dos 513 deputados.
Parlamentares do PSOL ainda usaram a mesma estratégia da oposição de apresentar destaques para tentar aprovar alterações no texto-base, o que obrigaria uma nova votação no Senado, mas nenhum foi aceito. Erika Hilton já havia publicado críticas ao ajuste fiscal nas redes sociais, afirmando que não era coerente com o projeto que ela apoiou para reeleger Lula.
O placar, de 353 votos a favor e 128 contra, acabou puxado por partidos do Centrão, que se aliaram ao PT para derrotar a oposição na Casa em meio às articulações para a composição do governo no quarto mandato do presidente Lula, a partir de 2027. União Brasil, PSD, MDB, Republicanos e Podemos deram, ao todo, 211 votos pela aprovação.
Lindbergh e o 'fogo amigo'
Na semana passada, a bancada do PT havia decidido se posicionar a favor do projeto de ajuste fiscal. A posição foi tomada após um embate entre Lindbergh e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, principal porta-voz do pacote.
Criticado entre governistas por lançar "fogo amigo" contra o pacote ao fazer críticas ao ajuste fiscal, Lindbergh chegou a posar com Moretti na semana passada superando as divergências. Ainda assim, não votou a favor do projeto.
O deputado do Rio de Janeiro chegou a chamar Moretti de autoritário. A crítica foi uma resposta a uma entrevista do ministro ao jornal Folha de S.Paulo. Na entrevista, Moretti diz que uma parcela da esquerda é sectária e atrasa o combate a privilégios. Os dois se reconciliaram, mas Lindbergh manteve as críticas ao pacote.
Moretti procurou deputados do PT na semana passada para tentar amenizar resistências em setores do partido. No encontro, a bancada encaminhou uma série de sugestões na área econômica.
Apesar do acordo, deputados do PT ainda querem que o governo se comprometa com outras iniciativas. Há um temor dos deputados do partido que o projeto articulado por Moretti abra espaço para contingenciar recursos de universidades e de investimentos em outras áreas.
Para evitar isso, um dos projetos pedidos pelos petistas é um que retira das regras do arcabouço fiscal, que estabelece parâmetros para o crescimento das despesas públicas, gastos com investimentos.
Segundo o governo, o conjunto de medidas incluído no projeto de ajuste terá impacto de R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano, com efeitos que devem crescer nos anos seguintes.
Entre as principais medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo que o governo bloqueie gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância.
Veja como votaram todos os deputados na análise do pacote fiscal
SIM (353)
- PT 64
- União 44
- PSD 42
- Republicanos 36
- MDB 33
- PP 33
- Podemos 23
- PSB 17
- PSDB 15
- PCdoB 9
- PDT 9
- PL 7
- PV 6
- Avante 4
- PRD 3
- Rede 3
- Solidariedade 3
- Cidadania 2
NÃO (127)
- PL 85
- PP 12
- União 6
- PSD 5
- Novo 5
- Republicanos 4
- MDB 4
- Podemos 4
- PSDB 1
- Missão 1
ABSTENÇÃO (5)
- PSOL 3
- PT 2
OBSTRUÇÃO (10)
- PSOL 10
SEM VOTO (17)
- PL 5
- PSD 2
- Republicanos 2
- PP 2
- PT 1
- MDB 1
- PSDB 1
- PCdoB 1
- Avante 1
- Solidariedade 1
Veja como votou cada deputado:
Votaram SIM (353)
Avante (4)
- Luis Tibé (Avante-MG)
- Neto Carletto (Avante-BA)
- Pastor Isidório (Avante-BA)
- Waldemar Oliveira (Avante-PE)
Cidadania (2)
- Alex Manente (Cidadania-SP)
- Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)
MDB (33)
- Acácio Favacho (MDB-AP)
- Adail Filho (MDB-AM)
- Antônia Lúcia (MDB-AC)
- Antônio Doido (MDB-PA)
- Baleia Rossi (MDB-SP)
- Carlos Chiodini (MDB-SC)
- Castro Neto (MDB-PI)
- Célio Silveira (MDB-GO)
- Cleber Verde (MDB-MA)
- Cobalchini (MDB-SC)
- Elcione Barbalho (MDB-PA)
- Fábio Teruel (MDB-SP)
- Flávia Morais (MDB-GO)
- Gutemberg Reis (MDB-RJ)
- Hercílio Diniz (MDB-MG)
- Hildo Rocha (MDB-MA)
- Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL)
- Iza Arruda (MDB-PE)
- João Cury (MDB-SP)
- José Priante (MDB-PA)
- Junior Lourenço (MDB-MA)
- Keniston Braga (MDB-PA)
- Luciano Bivar (MDB-PE)
- Márcio Biolchi (MDB-RS)
- Marcos A. Sampaio (MDB-PI)
- Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
- Rafael Brito (MDB-AL)
- Rafael Prudente (MDB-DF)
- Renilce Nicodemos (MDB-PA)
- Ricardo Maia (MDB-BA)
- Saullo Vianna (MDB-AM)
- Sergio Souza (MDB-PR)
- Yury Bruno (MDB-CE)
PCdoB (9)
- Alice Portugal (PCdoB-BA)
- Daiana Santos (PCdoB-RS)
- Daniel Almeida (PCdoB-BA)
- Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ)
- Gervásio Maia (PCdoB-PB)
- Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
- Márcio Jerry (PCdoB-MA)
- Prof Marcivania (PCdoB-AP)
- Renildo Calheiros (PCdoB-PE)
PDT (9)
- Afonso Motta (PDT-RS)
- André Figueiredo (PDT-CE)
- Celso Sabino (PDT-PA)
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
- Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
- Josenildo (PDT-AP)
- Marcos Tavares (PDT-RJ)
- Mário Heringer (PDT-MG)
- Pompeo de Mattos (PDT-RS)
PL (7)
- Cezinha Madureira (PL-SP)
- Detinha (PL-MA)
- João Carlos Bacelar (PL-BA)
- Josimar Maranhãozinho (PL-MA)
- Marcelo Álvaro (PL-MG)
- Vinicius Carvalho (PL-SP)
- Vinicius Gurgel (PL-AP)
Podemos (23)
- Antonio Carlos R. (Podemos-SP)
- Bruno Ganem (Podemos-SP)
- Cristiane Lopes (Podemos-RO)
- David Soares (Podemos-SP)
- Dra. Alessandra H. (Podemos-PA)
- Duda Ramos (Podemos-RR)
- Fábio Macedo (Podemos-MA)
- Felipe Becari (Podemos-SP)
- Felipe Francischin (Podemos-PR)
- Gilson Daniel (Podemos-ES)
- Glaustin da Fokus (Podemos-GO)
- Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)
- Marangoni (Podemos-SP)
- Nelson Barbudo (Podemos-MT)
- Nely Aquino (Podemos-MG)
- Olival Marques (Podemos-PA)
- Rafael Fera (Podemos-RO)
- Renata Abreu (Podemos-SP)
- Ribamar Silva (Podemos-SP)
- Rodrigo Gambale (Podemos-SP)
- Romero Rodrigues (Podemos-PB)
- Ruy Carneiro (Podemos-PB)
- Tiago Dimas (Podemos-TO)
PP (33)
- Adriano do Baldy (PP-GO)
- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
- AJ Albuquerque (PP-CE)
- Amanda Gentil (PP-MA)
- Amaro Neto (PP-ES)
- André Abdon (PP-AP)
- André Fufuca (PP-MA)
- Átila Lira (PP-PI)
- Bebeto (PP-RJ)
- Claudio Cajado (PP-BA)
- Dagoberto Nogueira (PP-MS)
- Daniel Barbosa (PP-AL)
- Danilo Forte (PP-CE)
- Dilceu Sperafico (PP-PR)
- Dimas Fabiano (PP-MG)
- Doutor Luizinho (PP-RJ)
- Eduardo da Fonte (PP-PE)
- Gustinho Ribeiro (PP-SE)
- João Maia (PP-RN)
- Julio Arcoverde (PP-PI)
- Julio Lopes (PP-RJ)
- Lula da Fonte (PP-PE)
- Mauricio Neves (PP-SP)
- Pedro Aihara (PP-MG)
- Ricardo Barros (PP-PR)
- Robinson Faria (PP-RN)
- Silvia Cristina (PP-RO)
- Simone Marquetto (PP-SP)
- Socorro Neri (PP-AC)
- Tião Medeiros (PP-PR)
- Toninho Wandscheer (PP-PR)
- Zé Adriano (PP-AC)
- Zezinho Barbary (PP-AC)
PRD (3)
- Fernando Rodolfo (PRD-PE)
- Fred Costa (PRD-MG)
- Marreca Filho (PRD-MA)
PSB (17)
- Andreia Siqueira (PSB-PA)
- Dr Victor Linhalis (PSB-ES)
- Eriberto Medeiros (PSB-PE)
- Felipe Carreras (PSB-PE)
- Idilvan Alencar (PSB-CE)
- Jonas Donizette (PSB-SP)
- Júnior Mano (PSB-CE)
- Lídice da Mata (PSB-BA)
- Lucas Ramos (PSB-PE)
- Luciano Ducci (PSB-PR)
- Maria Arraes (PSB-PE)
- Mário Negromonte J (PSB-BA)
- Paulo Folletto (PSB-ES)
- Pedro Campos (PSB-PE)
- Robério Monteiro (PSB-CE)
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
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- Carlos Sampaio (PSD-SP)
- Célio Studart (PSD-CE)
- Charles Fernandes (PSD-BA)
- Delegada Katarina (PSD-SE)
- Domingos Neto (PSD-CE)
- Dr Daniel Soranz (PSD-RJ)
- Dr. Ismael Alexand (PSD-GO)
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- Fabio Reis (PSD-SE)
- Fernanda Pessôa (PSD-CE)
- Fernando Monteiro (PSD-PE)
- Gabriel Nunes (PSD-BA)
- Giacobo (PSD-PR)
- Guilherme Uchoa (PSD-PE)
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- Helena Lima (PSD-RR)
- Hugo Leal (PSD-RJ)
- Júlio Cesar (PSD-PI)
- Júnior Ferrari (PSD-PA)
- Laura Carneiro (PSD-RJ)
- Luciano Amaral (PSD-AL)
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- Jefferson Campos (PL-SP)
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- Lafayette Andrada (PL-MG)
- Lincoln Portela (PL-MG)
- Lucio Mosquini (PL-RO)
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- Marcelo Moraes (PL-RS)
- Marcio Alvino (PL-SP)
- Marcos Pollon (PL-MS)
- Mario Frias (PL-SP)
- Matheus Noronha (PL-CE)
- Mauricio do Vôlei (PL-MG)
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- Miguel Lombardi (PL-SP)
- Mis. José Olimpio (PL-SP)
- Nicoletti (PL-RR)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
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- Pastor Gil (PL-MA)
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- Pr. Marco Feliciano (PL-SP)
- Priscila Costa (PL-CE)
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- Rodolfo Nogueira (PL-MS)
- Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
- Rodrigo Valadares (PL-SE)
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- Rosangela Moro (PL-SP)
- Rosângela Reis (PL-MG)
- Sanderson (PL-RS)
- Sargento Fahur (PL-PR)
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- Vermelho (PL-PR)
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- Zé Vitor (PL-MG)
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Podemos (4)
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- Delegado Palumbo (Podemos-SP)
- Gilberto Nascimento (Podemos-SP)
- Sargento Portugal (Podemos-RJ)
PP (12)
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- Ana Paula Leão (PP-MG)
- Any Ortiz (PP-RS)
- Clarissa Tércio (PP-PE)
- Covatti Filho (PP-RS)
- Da Vitoria (PP-ES)
- Del. Fabio Costa (PP-AL)
- Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
- Guilherme Derrite (PP-SP)
- João Leão (PP-BA)
- Pedro Westphalen (PP-RS)
- Pinheirinho (PP-MG)
PSD (5)
- Daniel Agrobom (PSD-GO)
- Danrlei (PSD-RS)
- Diego Andrade (PSD-MG)
- Leandre (PSD-PR)
- Lucas Redecker (PSD-RS)
PSDB (1)
- Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
Republicanos (4)
- Eli Borges (Republicanos-TO)
- Evair de Melo (Republicanos-ES)
- Geovania de Sá (Republicanos-SC)
- Pedro Lupion (Republicanos-PR)
União (6)
- Diego Garcia (União-PR)
- Fabio Garcia (União-MT)
- Meire Serafim (União-AC)
- Messias Donato (União-ES)
- Paulo Litro (União-PR)
- Thiago Flores (União-RO)
Abstenção (5)
PSOL (3)
- Célia Xakriabá (PSOL-MG)
- Erika Hilton (PSOL-SP)
- Professora Luciene (PSOL-SP)
PT (2)
- Lindbergh Farias (PT-RJ)
- Natália Bonavides (PT-RN)
Obstrução (10)
PSOL (10)
- Chico Alencar (PSOL-RJ)
- Duda Salabert (PSOL-MG)
- Fernanda Melchionna (PSOL-RS)
- Glauber Braga (PSOL-RJ)
- Luiza Erundina (PSOL-SP)
- Pastor Henrique V. (PSOL-RJ)
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
- Sônia Guajajara (PSOL-SP)