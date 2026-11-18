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BRASIL Pacote fiscal é primeiro passo, mas não o único plano para os próximos anos, diz Durigan Ministro da Fazenda afirmou que moderação do crescimento do gasto obrigatório está nos planos de Lula para quarto mandato

O pacote fiscal apresentado pelo governo, que pode abrir espaço superior a R$ 56 bilhões no Orçamento para o ano que vem, é um primeiro passo e não o único a ser anunciado para o aperfeiçoamento da condução fiscal dos próximos anos, afirmou hoje o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante evento do Bradesco BBI.

— Devemos ver isso como um primeiro passo, e não como o único anúncio do governo como plano para os próximos anos. Isso não significa que nós não vamos apresentar, com os novos ministros que serão apresentados pelo presidente Lula, novas medidas estruturais adicionais para que nós possamos mostrar a todos, especialmente ao mercado, nossos compromissos para os próximos anos — afirmou Durigan.

O chefe da pasta reconheceu que a dinâmica dos gastos públicos são parte, mas não o todo que explica o elevado nível da Taxa Selic:

— Reconheço que a ferramenta mais importante que temos em mãos são os resultados fiscais, que deveríamos estar melhorando ano após ano. Mas o fiscal é uma parte importante, mas não a única que explica as taxas de juros altas no Brasil. Precisamos melhorar nosso fiscal a fim de criar condições econômicas adequadas para que o Banco Central reduza as taxas de juros — reconheceu ele, dizendo que, na agenda, é clara a necessidade de redução dos gastos obrigatórios e da moderação dos programas sociais.

Questionado se a desaceleração da economia prevista para 2027 pode prejudicar o Orçamento, diante da diminuição da receita, o ministro afirmou que possui sim preocupações, mas que pretende seguir o plano de manter a previsão de superávit para o ano que vem:

— Não vamos mudar o curso da ação porque teremos um PIB menor.





Questionado sobre as recentes declarações e endossos de membros do Partido dos Trabalhadores sobre eventual alteração nas taxas de juros, Durigan afirmou que é natural que alguns membros do partido “dizer aquilo que acreditam”, mas que, como exemplo, citou um encontro com a ala goiana do partido, afirmando que “é clara a avaliação de necessidade de ajuste” nas contas públicas.

— Não discutimos nada de controle de capitais ou de limitar o fluxo livre de capitais no Brasil. Não se discute emenda para alterar a meta de inflação. Temos a janela certa para atrair capital e ver o Brasil mostrar ao mundo que o Brasil é o lugar certo para investir com compromissos ambientais, sociais e pela democracia — afirmou ele, dizendo que vai trabalhar para fortalecer a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia responsável por supervisionar o mercado de capitais.

Visita a Lula

Mais cedo, Durigan foi ao Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, em meio às negociações do governo para concluir a votação do pacote de ajuste fiscal no Senado. A proposta, considerada uma das prioridades da equipe econômica para o próximo ano, enfrenta resistências de parlamentares e teve sua análise adiada na terça-feira, após uma tentativa frustrada de acordo com a oposição.

O pacote fiscal apresentado pelo governo a redução de benefícios fiscais, a restrições ao uso de créditos tributários pelas empresas para quitar impostos e mudanças nas regras de bloqueio de despesas do Orçamento. Sem alterações previstas pelos destaques no Senado, as medidas podem ter impacto superior a R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano.

Ontem, durante audiência pública no Senado, Durigan afirmou que este pacote representa apenas o primeiro passo de um ajuste fiscal mais amplo, que deverá ser conduzido gradualmente ao longo do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro, o governo pretende melhorar as contas públicas sem comprometer os gastos sociais, com o objetivo de conter o crescimento da dívida e criar condições para a redução dos juros.

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