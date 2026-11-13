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AJUSTE FISCAL Pacote fiscal: entenda os próximos passos após aprovação do texto-base no Senado Plenário aprovou a proposta por 45 votos a 31 e vota quatro destaques da oposição na terça-feira; depois, o texto segue para a Câmara

Aprovado nesta quinta-feira o texto-base do projeto do governo com medidas de ajuste fiscal, o Senado deve concluir a votação na próxima terça-feira. Nesse dia, o plenário vai analisar quatro destaques de partidos da oposição que tentam modificar a proposta.

O governo espera derrubar os destaques. De forma geral, eles não alteram muito o texto. A exceção é o destaque do senador Rogério Marinho (PL-RN), que propõe um ajuste fiscal ainda mais apertado e dificilmente seria aprovado, na avaliação de parlamentares.

Concluída essa etapa, o projeto vai para a Câmara dos Deputados. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou após a votação que vai se reunir na próxima semana com o presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), para acelerar a tramitação. Se os deputados alterarem o texto, ele volta ao Senado. Se não, segue para sanção presidencial.

O texto-base foi aprovado por 45 votos a 31, depois de um dia de negociações entre o governo e líderes partidários. Apresentada nesta quarta-feira pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), a proposta reúne medidas que, segundo o governo, buscam fortalecer o arcabouço fiscal: mecanismos para conter despesas obrigatórias, limitar transferências e reduzir benefícios tributários.

Segundo Moretti, o projeto permitirá um ganho fiscal de R$ 50 bilhões [em que período?], além de uma flexibilidade orçamentária de R$ 10 bilhões.

"É um projeto moderno, que cria uma regra moderna, um mix, portanto, entre despesa e receita para que a gente possa fazer o cumprimento das nossas metas. Esse é o nosso ponto crucial", disse o ministro.

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