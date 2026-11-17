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ajuste fiscal Pacote fiscal será votado na Câmara nesta terça-feira se Senado concluir análise, diz Motta Senadores irão discutir quatro sugestões de destaques ao texto

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que o pacote fiscal do governo será votado nesta terça-feira, se o texto for concluído no Senado.

– Chegando hoje, apreciamos ainda hoje. Defendemos que o governo possa, além desse ajuste, possa construir outras medidas. O relator será o deputado Mauro Benevides Filho, já o escolhi como relator para que ele possa agilizar – afirmou.

O projeto deve ter impacto de cerca até R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano. Entre as medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo bloqueios para perseguir o centro da meta fiscal, e a ampliação de 10% para 20% do corte linear de benefícios tributários, além de limites para compensações fiscais.

O texto-base foi aprovado na semana passada com um Senado dividido (45 votos favoráveis e 31 contrários) e deverá ter a sua tramitação concluída nesta terça-feira na Casa alta. Nesta terça-feira, o Senado vai votar quatro destaques que podem alterar o desenho do texto-base, aprovado na semana passada. O governo vai trabalhar para derrubar todos os destaques.

Motta disse ainda que a posição de parte dos deputados do PT contra o projeto é "isolada".

– Me parece uma posição isolada (dos contrários ao ajuste fiscal no PT). Tenho a posição do governo, não só do PT, que irá votar a favorável. Precisamos fazer alguns ajustes na política fiscal do governo para ter normalidade. Não é normal essa variação do dólar – afirmou.

Parlamentares da sigla e de outras legendas da esquerda da base mais fiel do presidente criticaram o fato de não terem sido consultados previamente sobre o projeto e avaliam que esse tipo de ajuste pode desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL).

Além disso, se queixam da postura de governistas que têm atacado quem se coloca contra a proposta apresentada pelo Palácio do Planalto.

Motta sinalizou, ainda, que o projeto que trata da regulamentação econômica de big techs não será analisado nesta terça-feira. O presidente da Câmara viaja para um evento em Buenos Aires na quarta-feira.

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