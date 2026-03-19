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Ovos Pacto pelo Agro: Suape abre nova rota com maior exportação de ovos da história de Pernambuco Cerca de 5 milhões de unidades são embarcadas para Serra Leoa e Mauritânia, no continente africano

O agronegócio de Pernambuco inicia um novo capítulo em sua trajetória internacional. Graças ao Pacto pelo Agro, a união de esforços entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca e o Porto de Suape, o terminal de contêineres (Tecon Suape) será palco, nesta sexta-feira (20), da maior operação de exportação de ovos da história do Estado: o embarque de cinco milhões de unidades com destino a Serra Leoa e Mauritânia, na África.

A operação, que movimenta mais de R$ 2 milhão, tem valor simbólico muito maior, representando a reaproximação do Complexo Industrial Portuário de Suape com a agroindústria para se tornar o principal meio de escoamento dos produtores pernambucanos.

A exportação foi construída pela DEP Export Solution e marca a abertura de um mercado estratégico para o setor avícola estadual.

A carga, distribuída em contêineres, reúne a produção de três granjas de destaque no Agreste e na Zona da Mata: São Luís (São Bento do Una), OvoNovo (Caruaru) e Ovos Enavis (Orobó). Mais do que uma transação comercial, a iniciativa quer consolidar Pernambuco como um fornecedor confiável e recorrente para o mercado global.

Para Diógenes Braga, diretor da DEP Export Solutions, o sucesso do embarque é reflexo de um trabalho de prospecção intenso.

PACTO PELO AGRO

A operação de exportação é consequência do fortalecimento do Pacto pelo Agro, uma parceria estratégica firmada entre o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca. O foco é claro: destravar gargalos logísticos e impulsionar o escoamento da produção local do agronegócio de Pernambuco e de outras regiões para novos mercados.

Durante encontro com empresários e lideranças do setor nesta quinta-feira (19), o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e o secretário de Agricultura, Cícero Moraes, celebraram o momento. Bisneto reforçou que a proatividade dos avicultores valida a decisão do Estado em criar uma força-tarefa voltada à exportação.

“Esta é a primeira de muitas operações que veremos em Suape com foco em mercadorias do setor agropecuário. Unimos nossa infraestrutura de ponta a uma posição geográfica privilegiada para transformar o Estado em um polo exportador de referência, consolidando o nosso porto como um competitivo hub logístico”, destaca Armando Bisneto. “O próximo passo é avançar cada vez mais, conforme orientação da governadora Raquel Lyra, para atrair também as cargas de fruticultura do Vale do São Francisco, segmento que assinou protocolo de intenções com o Pacto pelo Agro e está em tratativas na expectativa de escoar a produção por Suape”, acrescenta.

Para o secretário de Agricultura, Cícero Moraes, a nova rota aberta pela avicultura pernambucana pelo Porto de Suape é apenas um passo no caminho que o Pacto pelo Agro está abrindo para os produtores do Estado e da região.

“Temos um agro forte que precisava estar mais próximo de Suape, para que possamos estimular ainda mais as nossas exportações, criando rotas, abrindo novos mercados. É o que estamos fazendo, por orientação da governadora Raquel Lyra. E vamos acelerar ainda mais esse passo, estimulando a agropecuária, os produtores de frutas e de diversas outras culturas que fazem a força da nossa agricultura”, ressalta Cícero.

O presidente da Associação Avícola de Pernambuco (Avipe), Giulliano Malta, explica que a exportação dessa expressiva carga de ovos para o mercado internacional aponta para um novo ciclo. “É a concretização de um sonho, porque isso é de vital importância para o setor. Somos o quarto maior produtor de ovos do Brasil, mas precisamos muito comercializar a produção para além do Nordeste”, informa, destacando que, assim como a África, o Oriente Médio é outro destino que está no radar dos avicultores.



RIGOR TÉCNICO



O sucesso da operação de exportação é ratificado pelos produtores, que enxergam no embarque a validação de anos de investimento em padrões internacionais. Para Josimário Florêncio, fundador da OvoNovo, o rigor técnico foi o diferencial competitivo. “O alto nível de regulação do nosso setor e o cumprimento estrito de protocolos nos colocaram em posição privilegiada para atender às exigências externas”, explica.

Nessa mesma linha, Gabriel Galvão, diretor comercial da Granja São Luís, destaca que o pioneirismo é um selo de qualidade. “Integrar este primeiro embarque prova que nossa estratégia de biossegurança está no caminho certo”, reforça. Já para Leonardo Barros, diretor comercial da Ovos Enavis, o momento é de transformação estrutural. “Estamos dando um passo paradigmático. Essa exportação não apenas desenvolve o mercado local, mas inaugura uma nova era de maturidade para a avicultura de Pernambuco e do Brasil”, conclui.



*Com informações da assessoria

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