Clínica PAD Saúde lança unidade presencial no Recife Novo serviço recebeu investimento de R$ 500 mil e deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos na capital pernambucana.

A PAD Saúde inaugurou, esta semana, sua primeira unidade presencial, no bairro da Madalena, no Recife. A clínica nasce para complementar os serviços de Planejamento Assistencial Domiciliar (PAD) da empresa, expandindo o tratamento para mais pessoas.

Antes, a empresa tinha serviços focados apenas de pacientes crônicos com foco no planejamento e acompanhamento médico até a recuperação total. Com o passar do tempo, surgiu uma nova demanda para casos de baixa complexidade, focado na manutenção da saúde. Dessa forma, a empresa expandiu a atuação para agregar um novo perfil novo de público.

A clínica da PAD Saúde oferece atendimento individualizado nas áreas de clínica geral/medicina da família, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, endocrinologia, psiquiatria, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem e dermatologia.

Os pacientes podem acessar as consultas tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como pelo convênio médico. O valor mensal gira em torno de R$58,90 a R$ 89,90.

“O custo é focado no público que tem a faixa de um salário mínimo porque entendemos que, para dar acesso, precisamos montar um planejamento que caiba tanto para quem tem plano, que sofre com os gargalos do plano, quanto para quem vem pelo SUS e tem o acesso dificultado”, explicou o responsável técnico da PAD Saúde, Edivaldo Bezerra.

O projeto recebeu investimento de R$ 500 mil e deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos na capital pernambucana. A previsão é que a operação seja expandida para toda a Região Nordeste até o final de 2026.

Atendimento

Depois de entrar em contato com a clínica, o paciente passa por uma avaliação inicial para identificar a queixa que motivou a consulta. Com o resultado, a empresa fornece um planejamento individualizado para tratar o problema. O objetivo da clínica é evitar o desenvolvimento de doenças crônicas pela falta de acompanhamento.

“Nós percebemos com os pacientes de alta complexidade que se nós tivéssemos chegado seis meses antes, por exemplo, não teríamos o deterioramento dele por falta de assistência e de planejamento”, disse Edivaldo Bezerra.

Além disso, a PAD Saúde busca parcerias com outras instituições e profissionais para oferecer um ticket mais justo, atraindo os melhores profissionais e aumentando a segurança do atendimento.

“Estamos tentando trazer uma nova cultura de não impor o honorário médico, que é um problema da categoria. O plano impõe um valor X e o médico não consegue se enquadrar, sai do plano, vai pro privado e os melhores vão abrir suas próprias clínicas e os próprios consultórios.”

