CÂMARA FEDERAL Padilha afirma que PT não vai apresentar emendas no arcabouço fiscal Parlamentares do PT se articulavam para apresentar emendas ao projeto, a contragosto do ministro Haddad

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) afirmou, nesta quinta-feira (11), que o PT tomou uma decisão de não apresentar emendas no arcabouço fiscal, como era articulado por parlamentares da legenda a contragosto do ministro da Fazenda Fernando Haddad.

– Recebi tanto do líder do PT, da bancada do PT, quanto de um conjunto de parlamentares de que o PT tomou uma decisão de que não tem, não vai apresentar emenda porque defende o governo e defende a proposta liderada pelo ministro Fernando Haddad.

Como mostrou a colunista do Globo Bela Megale, os parlamentares queriam, ao apresentar as emendas, melhorar o arcabouço fiscal para evitar que os parlamentares "piorem" o projeto. Uma das emendas consideradas teria o foco em retirar as travas que o arcabouço fiscal poderia colocar em investimentos. A crítica é que a proposta destina o excesso de arrecadação para pagamento da dívida e não investimento.

Outra medida que está no radar é tentar aumentar o percentual da alta de gasto que, segundo a proposta, limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores.

O tema tem potencial de criar um novo embate entre Haddad e o PT, como ocorreu no episódio dos combustíveis. O ministro era a favor da reoneração e os parlamentares, contra.

Nesta quinta-feira, o relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), levantou a possibilidade de atrasar a entrega do relatório final, prevista para acontecer entre esta quarta e quinta-feira. A expectativa é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, paute o projeto para votação no plenário da Casa na terça-feira.

