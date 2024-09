A- A+

REFORMA TRIBUTÁRIA Padilha: concluir regulamentação da tributária no Senado é agenda prioritária até fim do ano Ainda segundo o ministro, o governo também pretende avançar em matérias relacionadas à transição energética

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 13, que concluir a regulamentação da reforma tributária no Senado faz parte da agenda prioritária do governo no Congresso até o fim do ano.

"A expectativa é positiva em concluir no tempo adequado para implementação e transição", disse Padilha, ao deixar uma reunião com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Em outra frente, disse o ministro, o governo pretende avançar em matérias relacionadas à transição energética, após a aprovação, na quinta-feira, do projeto do Combustível do Futuro e a sanção do marco legal do hidrogênio verde.

A perspectiva, pontuou Padilha, é que até o fim do ano seja aprovado o projeto de lei que cria o mercado regulado de crédito de carbono.





