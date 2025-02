A- A+

Orçamento Padilha diz que governo vai redesenhar Orçamento de 2025 antes de votação no Congresso Relator do Orçamento deste ano, o senador Angelo Coronel (PSD) quer votar o projeto em março

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a Junta de Execução Orçamentária (JEO) do governo irá "redesenhar" o Orçamento de 2025 antes da votação no Congresso Nacional. Segundo o ministro, os ajustes terão foco no impacto das medidas de ajuste fiscal aprovadas em dezembro.

— A junta de execução orçamentária se reuniu na semana passada e vai fechar a proposta de como redesenhar o orçamento a partir do impacto das medidas que aprovamos no final do ano passado — afirmou Padilha a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula e os novos presidentes eleitos na Câmara e no Senado, Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União).

Apesar de o ministro falar em redesenhar o Orçamento, o governo pode dar apenas sugestões, já que o parecer final da perça orçamentária cabe ao relator do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), o senador Angelo Coronel (PSD).

Após a fala de Padilha, o relator afirmou que está "aguardando o convite do governo" para acertar as mudanças necessárias no Orçamento.

— Quero finalizar essa discussão neste mês, para votarmos o orçamento na primeira sessão do Congresso, no início de março — afirmou.

O senador também aguarda uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir alterações no relatório, como a inclusão no Orçamento de 2025 do Programa Pé-de-Meia e do Vale-Gás. Ainda não se sabe o impacto orçamentário com as mudanças.

— É provável que o benefício do ajuste fiscal do orçamento feito no final do ano passado diminua, porque tivemos Pé-De-Meia e Vale-Gás, que não estavam previstos. Mas também houve a mudança do salário mínimo (para baixo). Vamos ver como fica tudo isso ao longo deste mês.

Veja também