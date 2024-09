A- A+

banco central Padilha diz que sabatina de Galípolo deve ser no dia 10 e Campos Neto fica até final do mandato As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 2, após reunião de coordenação do governo com o presidente Lula

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a expectativa é que a sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado seja realizada no próximo dia 10.



De acordo com ele, mesmo que haja uma aprovação rápida do nome de Galípolo para a instituição monetária, o novo presidente do BC só irá tomar posse ao final do mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto.

As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 2, após reunião de coordenação do governo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Participaram da agenda, além de Padilha, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Laércio Portela (Secom), e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

"A partir de hoje, o presidente Lula reforçou a orientação ao líder Jaques Wagner para acompanhar o indicado Gabriel Galípolo a fazer reuniões, seja com os líderes, seja com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Tem uma primeira etapa que é a sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos, então focar nesse momento de apresentar mais uma vez o Gabriel Galípolo aos líderes e aos membros da Comissão de Assuntos Econômico. Depois, vai ter uma segunda etapa que é o plenário", afirmou Padilha a jornalistas, após a reunião desta manhã. As visitas a congressistas, segundo o ministro, já começarão nesta segunda-feira.

A ideia, segundo Padilha, é "renovar a apresentação" de Galípolo no Congresso, uma vez que ele passou por processo semelhante no ano passado, quando foi indicado para a Diretoria de Política Monetária do BC. O ministro afirmou que, até o momento, só ouviu elogios em relação ao nome indicado.

"Eu não ouvi até agora de nenhum senador ou senadora qualquer ruído em relação à indicação do Gabriel Galípolo", afirmou.



"Então, vamos trabalhar para que essa data possível na próxima semana, dia 10 de setembro, possa se consolidar e que tenha pelo menos a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos já acontecendo na semana." Segundo ele, é possível que a votação no plenário ocorra no próprio dia 10, mas ainda não está definido.

Padilha afirmou que Jaques Wagner será o relator da indicação de Galípolo à presidência do Banco Central. Uma aprovação no curto prazo de Galípolo, porém, não significa que o mandato de Campos Neto, que acaba apenas no final do ano, será encurtado, conforme destacou o ministro.

"Independente da data da sabatina e da aprovação no plenário, o Gabriel Galípolo, aprovado no Senado, só vai tomar posse no final do mandato do atual presidente do Banco Central", disse.



"Nós estamos sinalizando essa data dia 10 de setembro porque foi sinalizado a nós, ao governo, a possibilidade de realizar essa sabatina na próxima semana, que é o tempo adequado para o Gabriel Galípolo poder fazer ao longo desta semana a conversa com os líderes e com os membros da Comissão", completou Padilha, que ainda comentou que Campos Neto nunca indicou ao governo que sairia antes do BC.



