ORÇAMENTO Padilha: Junta Orçamentária redesenhará Orçamento sob impacto de medidas de ajuste De acordo com o ministro, o governo irá conversar com o relator do Orçamento de 2025 para a aprovação mais rápida possível da peça orçamentária

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a Junta de Execução Orçamentária (JEO) vai redesenhar o Orçamento a partir do impacto das medidas de ajuste fiscal aprovadas ano passado pelo Congresso Nacional.

De acordo com o ministro, o governo irá conversar com o relator do Orçamento de 2025, senador Angelo Coronel (PSD), para a aprovação mais rápida possível da peça orçamentária.

"A Junta de Execução Orçamentária se reuniu na semana passada e vai fechar a proposta de como redesenhar o Orçamento 2025 a partir do impacto das medidas, do ajuste que nós já fizemos no final do ano passado", afirmou Padilha em entrevista coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, no Palácio do Planalto.

Segundo o ministro, com a volta dos trabalhos no Legislativo, será reaberta a discussão do Orçamento. "O nosso líder do governo do Congresso, senador Randolfe Rodrigues, já procurou e vai conversar tanto com o presidente da Comissão Mista do Orçamento quanto com o relator do Orçamento", disse. "Vamos abrir o diálogo agora."

No período da manhã desta segunda-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram no Palácio do Planalto.

Questionado, Padilha disse que ainda não tem nada acertado sobre a votação de vetos presidenciais.

O ministro também foi perguntado se o tema das emendas parlamentares foi assunto no encontro. Ele, porém, negou o debate. "É natural, eu sou parlamentar também, é absolutamente natural que os parlamentares defendam esse recurso da emenda e eu defendo o recurso da emenda", comentou.



