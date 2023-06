A- A+

RIO DE JANEIRO Paes diz que Lula aceitou limitar voos do Santos Dumont Segundo o prefeito do Rio, Lula aceitou a proposta de só ter voos do Santos Dumont para Brasília e Congonhas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou a proposta de limitar os voos do aeroporto Santos Dumont para favorecer o Galeão. Com a decisão, só haverá voos do aeroporto da região central do Rio para Congonhas, em São Paulo, e Brasília. Todos os outros destinos nacionais sairão do Galeão.

Paes se reuniu com Lula e os ministros dos Portos Aeroportos, Márcio França, e da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto.

– O que eu pedi a ele e é aquilo que a gente vinha pedindo ao governo desde o início, pedi no governo Jair Bolsonaro, mas não foi atendido. E hoje é o presidente que vai fazer. A partir daí a gente vai decidir data, mas o Aeroporto Santos Dumont passará a ser somente para ponte aérea Rio-São Paulo, ou seja, Rio-Congonhas, e Rio-Brasília. E o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro volta a receber os voos domésticos que sempre teve, o que permite que o Galeão seja um hub internacional.

O prefeito do Rio ainda disse que deixou uma proposta de portaria redigida sobre o tema com Lula. A sua expectativa é que a limitação comece a ser aplicada de fato a partir de janeiro porque já há passagens vendidas.

