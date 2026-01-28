A- A+

DÍVIDA PÚBLICA PAF: Necessidade líquida de financiamento do governo federal em 2026 é de R$ 1,678 tri Os encargos da carteira de títulos do Banco Central devem somar R$ 150,4 bilhões

A necessidade líquida de financiamento do governo federal deve atingir R$ 1,688 trilhão este ano, segundo o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026, divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 28.

Os vencimentos da Dívida Pública Federal (DPF) somam R$ 1,722 trilhão em 2026. Desses, R$ 1,538 trilhão são referentes à Dívida Interna de Mercado, enquanto R$ 33,3 bilhões são da dívida interna. Os encargos da carteira de títulos do Banco Central devem somar R$ 150,4 bilhões.

O Orçamento de 2026 prevê o uso de R$ 336 bilhões em receitas de emissões de títulos para cobrir despesas orçamentárias. Desses, R$ 288,1 bilhões estão condicionados à aprovação de créditos suplementares pelo Congresso Nacional.

A maior parte do montante diz respeito ao pagamento de benefícios previdenciários (R$ 243,5 bilhões). Desse valor, R$ 218,1 bilhões dependem da aprovação dos créditos pelo Congresso para execução.

O Orçamento deste ano ainda prevê R$ 386,7 bilhões em receitas que não vêm da emissão de títulos públicos e serão usadas para o pagamento da DPF.



