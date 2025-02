A- A+

BRASIL Pagamento de Boleto com Pix começa nesta segunda-feira (3); veja como usar A partir de agora, tradicional método de pagamento poderá ser quitado através do sistema instantâneo do BC

A partir desta segunda, 3, será autorizada a emissão do "bolepix": agora, os boletos bancários, com tradicionais códigos de barras, terão também um QR Code impresso para servir de alternativa de pagamento via Pix.

Uma resolução do Banco Central é que autoriza esse novo tipo de pagamento ainda em dezembro de 2024. Em comunicado divulgado na última sexta, a autoridade monetária disse que “serão incorporadas a agilidade, a conveniência e a grande aceitação do Pix à experiência do uso do boleto de pagamento, instrumento amplamente utilizado e objeto de diversos aperfeiçoamentos de segurança ao longo dos últimos anos”.

Algumas instituições bancárias já vinham usando o formato ainda em caráter experimental.





O processo é semelhante ao pagamento dos boletos. Antes, era preciso escanear o código de barras pela câmera de celular na área de pagamentos dos aplicativos de bancos. Agora, o QR Code, mais enxuto, pode ser lido diretamente na área PIX.

Boleto dinâmico

Além do novo modo de pagar os tradicionais boletos, o BC anunciou ainda o boleto dinâmico. Através dele, quem for pagar dívidas cobradas por títulos, como duplicatas escriturais, vai poder escolher a instituição destinatária. Com isso, o beneficiário saberá se os recursos estão indo diretamente para a conta do credor.

“A nova modalidade trará mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobranças representadas por certos tipos de título”, diz o relatório do BC.

A duplicata é uma espécie de crédito, e vendida no mercado para um comprador. Como os títulos podem ser negociados livremente no mercado, o Banco Central afirmou que é fundamental que os recursos sejam direcionados ao legítimo detentor dos direitos:

“O devedor utilizará o mesmo boleto que lhe foi apresentado por meio físico ou eletrônico para cumprir, de forma automática, a sua obrigação de realizar o pagamento ao legítimo credor de uma duplicata escritural, por exemplo, sem que o financiador que adquiriu o título precise trocar de instrumento de pagamento para receber os recursos negociados.

Neste primeiro momento, apenas recebíveis imobiliários e duplicatas escriturais entram na possibilidade do boleto dinâmico. Outros ativos financeiros dependerão de nova instrução normativa do BC para serem incluídos.

Mas o boleto dinâmico não será imediato. O BC informou que a operação deste tipo de meio de pagamento entrará em operação em até seis meses após a aprovação dos sistemas de registro, já que o processo de suporte à operação ainda está em fase de desenvolvimento.

Veja também