Pagamento de salários: veja quando será o 5º dia útil de abril de 2025

Os trabalhadores com carteira assinada devem receber seus salários de março de 2025 até o dia 7 de abril, segunda-feira, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O artigo 459 da legislação estabelece que o pagamento deve ser feito até o quinto dia útil de cada mês.

O cálculo dos dias úteis considera apenas aqueles em que há expediente normal, excluindo sábados, domingos e feriados nacionais. Em abril de 2025, os cinco primeiros dias úteis serão: 1º de abril (terça-feira), 2 de abril (quarta-feira), 3 de abril (quinta-feira), 4 de abril (sexta-feira) e 7 de abril (segunda-feira), que será a data-limite para os empregadores realizarem os depósitos salariais.

Apesar de abril contar com feriados importantes, como a Sexta-feira Santa, no dia 18, e a Páscoa, no dia 20, esses eventos não afetam o prazo para o pagamento dos salários. Isso porque a legislação considera apenas os dias úteis para o cálculo da data-limite.

Feriados nacionais 2025

Abril

18 de abril - Sexta-feira - Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril - Domingo - Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril - Segunda-feira - Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro - Quarta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro - Quinta-feira - Natal (feriado nacional)

31 de dezembro - Quarta-feira - Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h).

