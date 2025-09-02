Pagamento do INSS em setembro: saiba quando você vai receber
Pagamentos do INSS em setembro estarão disponíveis a partir de 24 de setembro para quem recebe um salário mínimo
O pagamento de setembro 2025 do INSS aos aposentados, pensionistas e titulares de auxílios começará a ser feito entre os dias 24 de setembro e 7 de outubro para quem recebe até um salário mínimo, conforme o calendário oficial de 2025 divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Atualmente, o órgão realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo 28.279.547 destinados a beneficiários que recebem até o piso nacional e 12.365.818 a quem ganha acima desse valor.
Pagamentos do INSS de setembro 2025
Os valores referentes a setembro de 2025 estarão disponíveis a partir de 24 de setembro e 7 de outubro para quem recebe um salário mínimo. Para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 1 a 7 de outubro. Confira abaixo:
Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço.
Calendário para quem recebe até um salário mínimo
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025:
|Final
|dez/24
|jan/25
|fev/25
|mar/25
|abr/25
|mai/25
|jun/25
|jul/25
|ago/25
|set/25
|out/25
|nov/25
|dez/25
|1
|20/dez
|27/jan
|24/fev
|25/mar
|24/abr
|26/mai
|24/jun
|25/jul
|25/ago
|24/set
|27/out
|24/nov
|22/dez
|2
|23/dez
|28/jan
|25/fev
|26/mar
|25/abr
|27/mai
|25/jun
|28/jul
|26/ago
|25/set
|28/out
|25/nov
|23/dez
|3
|26/dez
|29/jan
|26/fev
|27/mar
|28/abr
|28/mai
|26/jun
|29/jul
|27/ago
|26/set
|29/out
|26/nov
|26/dez
|4
|27/dez
|30/jan
|27/fev
|28/mar
|29/abr
|29/mai
|27/jun
|30/jul
|28/ago
|29/set
|30/out
|27/nov
|29/dez
|5
|30/dez
|31/jan
|28/fev
|31/mar
|30/abr
|30/mai
|30/jun
|31/jul
|29/ago
|30/set
|31/out
|28/nov
|30/dez
|6
|02/jan
|03/fev
|06/mar
|01/abr
|02/mai
|02/jun
|01/jul
|01/ago
|01/set
|01/out
|03/nov
|01/dez
|02/jan
|7
|03/jan
|04/fev
|07/mar
|02/abr
|05/mai
|03/jun
|02/jul
|04/ago
|02/set
|02/out
|04/nov
|02/dez
|05/jan
|8
|06/jan
|05/fev
|10/mar
|03/abr
|06/mai
|04/jun
|03/jul
|05/ago
|03/set
|03/out
|05/nov
|03/dez
|06/jan
|9
|07/jan
|06/fev
|11/mar
|04/abr
|07/mai
|05/jun
|04/jul
|06/ago
|04/set
|06/out
|06/nov
|04/dez
|07/jan
|0
|08/jan
|07/fev
|12/mar
|07/abr
|08/mai
|06/jun
|07/jul
|07/ago
|05/set
|07/out
|07/nov
|05/dez
|08/jan
Calendário para quem recebe acima do salário mínimo
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025:
|Final
|dez/24
|jan/25
|fev/25
|mar/25
|abr/25
|mai/25
|jun/25
|jul/25
|ago/25
|set/25
|out/25
|nov/25
|dez/25
|1 e 6
|02/jan
|03/fev
|06/mar
|01/abr
|02/mai
|02/jun
|01/jul
|01/ago
|01/set
|01/out
|03/nov
|01/dez
|02/jan
|2 e 7
|03/jan
|04/fev
|07/mar
|02/abr
|05/mai
|03/jun
|02/jul
|04/ago
|02/set
|02/out
|04/nov
|02/dez
|05/jan
|3 e 8
|06/jan
|05/fev
|10/mar
|03/abr
|06/mai
|04/jun
|03/jul
|05/ago
|03/set
|03/out
|05/nov
|03/dez
|06/jan
|4 e 9
|07/jan
|06/fev
|11/mar
|04/abr
|07/mai
|05/jun
|04/jul
|06/ago
|04/set
|06/out
|06/nov
|04/dez
|07/jan
|5 e 0
|08/jan
|07/fev
|12/mar
|07/abr
|08/mai
|06/jun
|07/jul
|07/ago
|05/set
|07/out
|07/nov
|05/dez
|08/jan
Fonte: INSS
Aumento do salário mínimo
A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo foi corrigido, beneficiando também aposentados e pensionistas do INSS. Para esses segurados, o benefício reajustado somente foi pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.
O depósito feito na virada do ano foi referente a dezembro de 2024, portanto, ainda sem correção.
Como consultar os valores
Para consultar o valor a receber, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135. Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.