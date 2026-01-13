A- A+

caso master Pagamento pelo FGC a investidores do Master começa em breve, mas cliente precisa fazer cadastro para Cerca de 1,6 milhão de credores terão cobertura, totalizando R$ 41 bilhões

O 1,6 milhão de investidores do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em 18 de novembro passado, começam a receber seus recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC, uma espécie de seguro dos bancos) até o final desta semana, ou no máximo, início da semana que vem.

A informação foi antecipada pelo colunista do Globo Lauro Jardim.

Serão pagos R$ 41 bilhões (um terço do caixa do FGC, que soma R$ 120 bilhões) aos clientes que têm direito à cobertura, no valor de até R$ 250 mil por CPF ou CPNJ, na maior operação de liquidação de uma instituição financeira já registrada no país.

Até agora, o maior desembolso do FGC havia sido com a quebra do Bamerindus, em 1997, quando foram devolvidos R$ 20 bilhões, considerando valores atuais.

O FGC já recebeu a lista de investidores, na semana passada, e faz uma última checagem dos nomes, eliminando possíveis dúvidas junto ao interventor nomeado do Master, a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas, que tem como responsável Eduardo Félix Bianchini. Assim que possíveis dúvidas forem sanadas, os pagamentos começam ser liberados.

O processo de pagamento, em outras instituições liquidadas, levou cerca de 30 dias. Mas no caso do Master, diante de uma lista mais extensa de investidores, a liquidação vai completar dois meses no próximo domingo.

Os investidores em CDBs do Master com direito a receber, já foram avisados pelas instituições onde fizeram o investimento da liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Mas o ressarcimento do FGC não é automático.

Para receber, é necessário cadastro

De acordo com o FGC, os investidores pessoas físicas precisam se cadastrar no aplicativo do FGC (que pode ser baixado facilmente pela internet), fornecer informações pessoais e cadastrar uma conta bancária de mesma titularidade para que seja feito o depósito.

É preciso fazer biometria e enviar documento solicitados pelo FGC, que alerta contra possíveis golpes, já que a instituição não entra em contato com os credores solicitando informações sigilosas.

Uma senha para entrar no aplicativo deverá ser criada pelo investidor. Após finalizar o cadastro, o investidor poderá visualizar o valor a receber. Será solicitada uma assinatura digital confirmando a solicitação.

Para clientes do Master pessoas jurídicas, a pessoa responsável pela empresa deve pedir o ressarcimento pelo site do FGC, através do Portal do Investidor. O pagamento será feito para uma conta-corrente ou poupança, de mesmo CNPJ, em nome da empresa. O FGC também vai solicitar informações e documentos.

Não existe uma ordem de pagamento a investidores considerando maiores valores investidos. Aqueles que fizerem o cadastro primeiro, tendem a ser os primeiros a receber.

Os investidores recebrão os valores aplicados corrigidos por juros até a data da liquidação do Master, 18 de novembro. Não haverá correção pela Selic ou inflação desde a liquidação até a data que o pagamento for efetuado.

O FGC cobre produtos de renda fixa como poupança, dinheiro depositado em conta-corrente, Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Recibos de Depósito Bancário (RDBs), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), do Agronegócio (LCA), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Câmbio (LC).

