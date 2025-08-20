Pagamentos com cartões movimentam R$ 2,2 trilhões no 1º semestre, mostra Abecs

A- A+

CARTÕES

Os pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pagos movimentaram R$ 2,2 trilhões no primeiro semestre de 2025, um avanço de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 20, pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)

O destaque ficou com o segundo trimestre, quando o setor registrou crescimento de 10,4%, totalizando R$ 1,1 trilhão em transações.

Entre as modalidades, o cartão de crédito liderou o volume, com R$ 1,5 trilhão movimentado (+14,4%), seguido pelo débito, que somou R$ 484,8 bilhões (-0,3%), e pelo pré-pago, com R$ 190,1 bilhões (+4,8%). No crédito, a maior parte das operações foi feita à vista (57,3%), enquanto as compras parceladas sem juros representaram 41,2% do total.

No período, os brasileiros realizaram 23,2 bilhões de transações com cartões, crescimento de 5,2% sobre 2024, o equivalente a 128 milhões de pagamentos por dia.

Os pagamentos por aproximação movimentaram R$ 883 bilhões no semestre, alta de 37,1%. Essa modalidade já responde por 71,1% das compras presenciais no Brasil. No total, foram 13,4 bilhões de transações por aproximação, crescimento de 24,2% no período.

As compras não presenciais também seguiram em expansão: somaram R$ 537 bilhões no semestre, alta de 16,7%. O cartão de débito se destacou nesse segmento, com crescimento de 20,6%.

Gastos no exterior

No primeiro trimestre, os brasileiros gastaram US$ 8,2 bilhões (R$ 47,4 bilhões) no exterior usando cartões, aumento de 5,5% em relação a 2024. Estados Unidos e Europa responderam por 80,5% do total. Já os estrangeiros desembolsaram US$ 3,2 bilhões (R$ 18,4 bilhões) no Brasil, avanço de 12,1%.

Setores e regiões

Entre os segmentos do varejo, livrarias e afins registraram o maior crescimento em valor transacionado no semestre (+38,3%), seguidas por roupas, sapatos e acessórios (+17,7%) e eletrônicos e eletrodomésticos (+14,1%). Entre os serviços, profissionais liberais lideraram (+36,4%), à frente de serviços médicos (+21,2%) e seguros (+17,9%).

Regionalmente, o Sudeste concentrou R$ 1,1 trilhão em transações (+3,2%), equivalente a mais da metade (53,5%) do total nacional. Nordeste (+16,8%), Sul (+15,2%), Norte (+13,1%) e Centro-Oeste (+12,3%) também registraram crescimento acima da média.

