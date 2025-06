A- A+

BRASIL Pagamentos do INSS em junho 2025: confira o calendário completo Datas de pagamento dos benefícios do INSS em junho 2025 são divididas entre quem recebe um salário mínimo e quem ganha acima do piso nacional

Leia também

• Calendário Bolsa Família 2025: veja datas dos pagamentos em julho

• CPMI do INSS deve ser instalada na próxima semana

• Calendário INSS 2025: confira tabela de pagamento em junho

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia, nesta terça-feira, o pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios referentes à folha de junho. Os primeiros a receber são os segurados com benefício de até um salário mínimo (R\$ 1.518) e cartão com final 1 (último dígito antes do traço).

Para aqueles que terminam com dígito 2, o pagamento será feito na próxima quarta-feira, dia 25. O calendário de depósitos seguirá o número final do cartão de benefício. O INSS fará os depósitos para esse grupo entre os dias 24 de junho e 7 de julho.





Confira abaixo o calendário completo:

Benefícios até um salário mínimo

Final 1: primeira parcela - 24 de junho;

Final 2: primeira parcela - 25 de junho;

Final 3: primeira parcela - 26 de junho;

Final 4: primeira parcela - 27 de junho;

Final 5: primeira parcela - 30 de junho;

Final 6: primeira parcela - 1º de julho;

Final 7: primeira parcela - 2 de julho;

Final 8: primeira parcela - 3 de julho;

Final 9: primeira parcela - 4 de julho;

Final 0: primeira parcela - 7 de julho;

Em relação aos beneficiários que ganham acima do piso nacional, os depósitos serão feitos a partir de 1º de julho. As datas de pagamentos também são definidas por meio da numeração final dos cartões. No entanto, a cada dia serão considerados dois números. Os benefícios com finais 1 e 6 serão os primeiros a receber. Os pagamentos serão feitos até 7 de julho.

Enquanto cobra corte de gastos: Câmara dá andamento a projeto que cria aposentadoria especial para profissionais de saúde

Benefícios acima de um salário:

Finais 1 e 6: primeira parcela - 1º de julho;

Finais 2 e 7: primeira parcela - 2 de julho;

Finais 3 e 8: primeira parcela - 3 de julho;

Finais 4 e 9: primeira parcela - 4 de julho;

Finais 5 e 0: primeira parcela - 7 de julho.

Como consultar extrato de pagamento

Ao todo, o INSS administra 40,7 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais. Do total da folha de pagamentos, 28,5 milhões são de até um salário-mínimo.

Os beneficiários podem extrato de pagamento pela central telefônica 135. Na ligação, será preciso informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h – horário de Brasília.

Também é possível pelo aplicativo (disponível em iOS e Android) e site Meu INSS. O beneficiário de fazer login com CPF e senha. Na sequência, clique no campo "Do que você precisa?" e digite "Extrato de Pagamento". Selecione o serviço e baixe o contracheque.

Veja também