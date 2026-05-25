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falha Pagamentos do INSS são suspensos para 10 mil pessoas por falha em credenciamento de agências Em comunicado, o INSS afirma que a falha afetou os repasses referentes ao mês de maio

Uma nova falha técnica encontrada no sistema de pagamentos de benefícios da Dataprev envolve 10 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão confirmou que 69 agências foram credenciadas indevidamente, o que permitiu a liberação temporária de pagamentos.

Em comunicado, o INSS afirma que a falha afetou os repasses referentes ao mês de maio, e que a liberação por meio dessas agências cadastradas erroneamente já foi interrompida. Sendo assim, os pagamentos serão oficialmente suspensos a partir desta segunda-feira, 25.

Apesar da mudança, o INSS garantiu à reportagem que não haverá nenhum tipo de prejuízo financeiro aos aposentados e pensionistas afetados.

Os segurados que receberam seus proventos por meio das agências que já estavam descredenciadas, todas da Crefisa, não ficarão sem o dinheiro e serão realocados automaticamente para outros bancos.

A Dataprev afirma que as agências descredenciadas só foram ativadas após o recebimento de informações repassadas pelo INSS, que, segundo a empresa, é o responsável pelas suspensões.

A Crefisa foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria não se pronunciou, ficando o espaço aberto para o posicionamento.

O INSS determinou em 21 de agosto de 2025 a suspensão cautelar do contrato de prestação de serviços com a Crefisa, instituição que havia vencido 25 dos 26 lotes do leilão para o pagamento de benefícios previdenciários conforme o Pregão Eletrônico de 2024

A medida preventiva foi motivada por uma série de denúncias e irregularidades identificadas na execução do serviço, que incluem práticas de venda casada, coação de aposentados para a abertura de contas correntes, portabilidades não autorizadas e estrutura de atendimento inadequada nas agências, com registro de filas extensas e falta de caixas eletrônicos.

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