A- A+

RECLAMAÇÕES Pagbank-Pagseguro lidera ranking de reclamações do BC do 4º trimestre de 2024 O conglomerado Inter ficou em segundo lugar, comum índice de 74,96

O conglomerado Pagbank-Pagseguro ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do quarto trimestre de 2024, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23.

O Pagbank-Pagseguro fechou o trimestre com um índice de 79,26 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

O conglomerado Inter ficou em segundo lugar, comum índice de 74,96. O conglomerado C6 Bank ficou em terceiro, com índice de 67,18.

Completam o ranking do BC os conglomerados 99Pay (com índice de 46,15), Itaú (41,27), BTG Pactual/Banco Pan (36,27), Bradesco (35,89), Santander (33,65), Mercado Pago (31,18), PicPay (29,03), Neon (27,08), Caixa Econômica Federal (21,33), Ame Digital (19,30), Banco do Brasil (18,17) e Nubank (12,22).



Veja também